Respaldo. Uñac y el candidato a vice, Roberto Gattoni, caminaron en campaña junto a Marcelo Delgado, Ruperto Godoy y Raúl Alonso. Fue en señal de apoyo. Ahora les exigió a los que perdieron que acompañen, tal cual fue el compromiso.



Las internas en el peronismo son duras y las derrotas duelen y dejan heridos, al punto de que ha habido casos en los que los que perdieron se van a sus casas y no trabajan para el que ganó o, en el peor de los casos, patean en contra. Luego de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en las que hubo competencia en varios departamentos, Sergio Uñac, líder del Frente Todos, comenzó a convocar a los protagonistas que quedaron en el camino para reafirmar el compromiso de unidad para la general del 2 de junio, la instancia final. El primer turno fue para los precandidatos que perdieron en Rivadavia y Caucete y luego seguirá el resto. Es que los resultados del domingo reflejaron que, si todos siguen juntos, van encaminados al triunfo en distritos que están en manos de la oposición o, por lo menos, dar una fuerte batalla.



El debut de las conversaciones se dio con las figuras de dos departamentos en los que los números revelaron un batacazo y un horizonte prometedor. El primer caso es Caucete, donde la concejal Romina Rosas venció en la interna a Sonia Recabarren y el histórico exintendente Emilio Mendoza. No sólo eso sino que también aventajó al actual jefe comunal, el basualdista Julián Gil. Es decir, si mantienen la unidad y movilizan a sus equipos de la misma manera, la victoria es casi un hecho.



Tanto Recabarren como Mendoza confirmaron que Uñac los convocó el miércoles y ambos aseguraron que le renovaron la promesa de acompañar a Rosas de cara a la final, tal cual lo habían planteado previo a las PASO, sea quien fuere el ganador. Es que había sido un pedido del Gobernador al habilitar la interna, cosa que volvió a plantear en el encuentro. La primera dijo que luego de la reunión con la ahora candidata peronista, les bajará a sus militantes el lineamiento de acompañamiento. “El Emilio”, por su parte, resaltó que hoy se reunirá con su gente para comunicar la directiva oficial y remarcó que “quien ganó tiene la obligación de convocar, limar asperezas y sumar, convocar a todos para que nadie se vaya”. Rosas manifestó que hoy y mañana hablará con ambos para coordinar los encuentros.



En el caso de Rivadavia, los tres competidores de las primarias del Frente Todos quedaron por debajo del resultado de la interna del intendente Fabián Martín, que va por la reelección, por tan sólo un punto. Así, la coalición tiene un panorama esperanzador si sus actores siguen unidos, en un distrito en el que las perspectivas previas no eran del todo buenas debido a la división que atravesaba el justicialismo. El vencedor de la competencia fue Marcelo Delgado, quien ya se reunió con el exconcejal Raúl Alonso y dialogó telefónicamente con el exsenador Ruperto Godoy, quienes quedaron eliminados. El primero de ellos aseguró que renovó su voluntad de acompañar al ganador y que puso a disposición su proyecto.



El mensaje de Uñac había sido contundente: de acuerdo a los resultados de las PASO, revisará los números de las generales y si no coinciden, no habrá contención para los que no trabajaron. Las reuniones seguirán con Oscar Matamora, quien cayó ante Eduardo Banega en 9 de Julio. Ambos aventajaron al intendente basualdista Gustavo Núñez. En la lista también están el jefe comunal Franco Aranda, quien perdió frente a Emilio Baistrocchi en Capital; Pablo García Nieto, quien fue vencido por Rubén García en Rawson; Oscar Villalobo, que fue derrotado por Miguel Atampiz en Zonda, y Mario Pacheco, que fue relegado por Alejandro Castro en Angaco.

Sin internas

El Frente Todos no tuvo internas en Chimbas, Albardón, Santa Lucía, 25 de Mayo, Pocito, Calingasta, Sarmiento, Jáchal, Valle Fértil, Ullum e Iglesia. En el único departamento en el que el candidato oficialista sacó menos votos que su rival fue en Santa Lucía, terruño de Marcelo Orrego, candidato a Gobernador de Con Vos.