El gobernador Sergio Uñac decidió dar un mensaje en cadena provincial luego de que ayer la Corte Suprema de Justicia decidiera suspender las elecciones en San Juan para las categorías gobernador y vice. A las 10, se difundió un video con las palabras del primer mandatario, que duró casi 8 minutos.

Se lo vio molesto, como pocas veces. Si bien leyó, se dio una licencia al principio cuando dijo que "la Corte está confundiendo la mansedad con la estupidez, los sanjuaninos somos mansos, pero no tenemos la otra características".

Crítico con el fallo del máximo tribunal, sino también por todo lo político que rodea a la decisión. Uñac habló de que la resolución "es desconsiderada para con la Provincia haber dejado pasar más de 30 días para tomar una resolución a sabiendas que el proceso estaba en curso y que implicaba un esfuerzo económico e institucional muy importante para San Juan".

Llevó la discusión, ya que no habló del tema de fondo que se discute -si puede o no ser candidato-, al fallo judicial: "Se ha perjudicado a los sanjuaninos y sanjuaninas", apuntó, en referencia a que no se podrá votar para la máxima categoría este 14 de mayo. Uno de los aspectos que más resaltó Uñac fue el sentido de la oportunidad, cuando los comicios están a la vuelta de la esquina, y lo argumentó que se trata de "una decisión externa, inoportuna, rodeada de subjetividades partidarias".

En otra pasaje del mensaje, hizo mención al tuit de Patricia Bullrich que ayer, ni bien conocido el fallo de la Corte, utilizó dos palabras que generaron mucho ruido en redes y que el sanjuanino no dejó pasar: "'Les frenamos': esta dirigente de un partido opositor se hace parte de la acción interpuesta por la Corte para suspender las elecciones en dos provincias argentinas".

Además, hizo un llamado a ir a votar "masivamente". "Este domingo podremos elegir diputados provinciales, intendentes y concejales; concurramos masivamente a votar, demostremos que los sanjuaninos queremos elegir a nuestras autoridades sin limitaciones ni condicionantes", señaló.

EL MENSAJE DE UÑAC

Sanjuaninas y sanjuaninos:

Ayer nos enteramos por los medios que la Corte Suprema había admitido una medida cautelar a través de la cual se suspendían las elecciones en la categoría de Gobernador y Vice en la Provincia.

Esto significa que este domingo 14 de mayo no podremos elegir ni Gobernador ni Vice, tal como estaba previsto por el Tribunal Electoral Provincial.

Desde lo personal y desde lo institucional no lo comparto, pero voy a acatar lo dispuesto por la Corte, aunque debo expresar algunas cuestiones al respecto.

Entiendo que es desconsiderado para con los sanjuaninos a cuatro días de una elección y habiendo dispuesto todos los mecanismos y recursos necesarios para llevar adelante el proceso, suspender la elección.

Es desconsiderado para con la Provincia haber dejado pasar más de 30 días para tomar una resolución a sabiendas que el proceso estaba en curso y que implicaba un esfuerzo económico e institucional muy importante para San Juan.

Se ha perjudicado a los sanjuaninos y sanjuaninas que no podrán elegir Gobernador ni Vice, se ha suspendido nuestra voluntad y lo dispuesto por los organismos competentes respecto de un tema tan transcendental como es la elección de las autoridades provinciales.

Yo nunca, en toda mi carrera, judicialicé un hecho político y menos aún busqué fuera de la jurisdicción provincial soluciones judiciales a asuntos políticos o partidarios.

El Tribunal Electoral que es el organismo competente en la Provincia habilitó mi candidatura a Gobernador, pero otros candidatos no conformes con la resolución del Tribunal acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación logrando finalmente la suspensión del proceso.

Hace casi un mes que el Procurador de la Nación opinó que la Corte Suprema no debía intervenir en la elección de la Provincia de San Juan. No obstante, la Corte a cuatro días del acto electoral se expide suspendiéndolo y sin resolver la cuestión de fondo.

Insisto, no voy a expresarme en torno al fondo, pero entiendo que la Corte no ha tenido la más mínima consideración respecto a la oportunidad, y que no ha merituado para nada que los sanjuaninos en el marco de nuestras normas y de nuestros organismos competentes, habíamos dispuesto convocar a elecciones provinciales para este 14 de mayo.

No voy a hacer especulaciones políticas, simplemente leeré un textual de una dirigente nacional que recientemente y en el marco de la campaña electoral visitó la provincia. Tuiteó a minutos de conocerse la noticia “Les frenamos las re-reelecciones”

“Les frenamos”: esta dirigente de un partido opositor se hace parte de la acción interpuesta por la Corte para suspender las elecciones en dos provincias argentinas.

Insisto, no hago especulaciones, simplemente me remito a expresiones que son de conocimiento público.

Seria institucionalmente grave y políticamente inaceptable que la Corte tomara decisiones en forma conjunta con dirigentes políticos en torno a las elecciones de las provincias argentinas.

Lamento que una decisión externa, inoportuna, rodeada de subjetividades partidarias y desconsiderada de nuestra autonomía suspenda y altere nuestro proceso electoral.

El Tribunal Electoral de la Provincia en función del carácter restrictivo de lo dispuesto por la Corte ha resuelto que las categorías no expresamente suspendidas celebren elecciones, por lo que este domingo podremos elegir diputados provinciales, intendentes y concejales; concurramos masivamente a votar, demostremos que los sanjuaninos queremos elegir a nuestras autoridades sin limitaciones ni condicionantes.

A aquellos que se interpusieron, que buscaron argumentos judiciales para resolver cuestiones políticas, a los que no quisieron dirimir en las urnas, les señalo algo que decía mi padre cuando veía una situación en la que faltaba coraje; él me decía: las batallas que no se enfrentan te persiguen toda la vida.

Sanjuaninas y sanjuaninos: defendamos lo nuestro, nuestra autonomía, nuestras instituciones, tenemos el derecho a elegir quienes conducirán el destino de nuestra provincia.

Llevo la provincia en el corazón, la defiendo con todas mis fuerzas y siempre peleo y pelearé por sus intereses.

Muchas gracias.