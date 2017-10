Como de costumbre, antes de ir a votar, el gobernador recibió a la prensa en su casa y allí se mostró confiado en revertir el resultado desfavorable obtenido en Capital durante las PASO.

"Va a ser una jornada normal. Ya hay bastante movimiento, en función del horario. Voy a acompañar a mi familia, después voy a ir a votar yo. Nos interesa remontar el resultado en Capital. Algo no habremos hecho como corresponde. Hemos tratado de cambiar, de ser más minuciosos. Algo me tiene que haber faltado que no llegué con el resultado en agosto, pero me atrevo a decir que algo varió", aseguró.

Uñac instó a valorar la democracia y la importancia del voto. "Los sanjuaninos y argentinos una vez mas podemos definir otra vez mediante el gobierno popular, vale ponerlo en valor".

Más tarde, el mandatario se dirigirá hasta la escuela Antonino Aberastain, para emitir su sufragio.