Pasadas las 10:30 de este miércoles, gran cantidad de militantes se reunieron con bombos y banderas frente a la sede del PJ en Capital, hasta donde llegó el gobernador Sergio Uñac para hablar sobre la situación actual de la provincia y las elecciones del próximo domingo, en las que se elegirá intendentes, concejales y diputados.

Después de hablar en cadena provincial, para referirse a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender las elecciones en San Juan para las categorías gobernador y vicegobernador que se iban a desarrollar este domingo, el Gobernador ofreció a la militancia un discurso encendido.

"San Juan es una provincia con seguridad jurídica, no hacemos cualquier cosa, hacemos lo que corresponde en el marco de la constitución y las leyes. La Corte solo dice que se suspenden las elecciones en la categoría de Gobernador y Vice. No resuelven la cuestión de fondo y me piden que presente documentación. El artículo 175 de la Constitución sólo tiene 30 palabras. ¿Quieren que se las lleve?, se las voy a llevar", aseguró Uñac en la sede ubicada sobre calle 25 de Mayo.

Y continuó: "Yo no me arrodillo ante nadie, que me saquen de la candidatura si quieren. No me importa nada. Son irrespetuosos, pero no del Gobernador, sino de las autonomías provinciales y son más irrespetuosos de los sanjuaninos que desde acá queremos construir la Patria".

Además sostuvo, "No hacía falta que a una provincia mansa la confundan con otros adjetivos. Los capitalinos confunden mansedad con estupidez. Somos mansos, pero no somos estúpidos. Sabemos que detrás de estas cosas hay un interés subterráneo, al que los sanjuaninos vamos a responder el 14 de mayo".

Para finalizar, indicó: "Yo creía que había perdido mi capacidad de asombro. Pero esto me sorprendió por la atemporalidad, me sorprendió por malacia teniendo un expediente desde hace más de 30 días. Pero además teniendo una declaración mía de finales del año pasado, cuando dije, ‘voy a ser gobernador porque la Constitución me lo permite’. ¿Y responden 4 días antes? Les respondemos en las urnas, sanjuaninos. A este tema lo resolvemos los y las sanjuaninas".