Un poco más tranquilo, aunque admitiendo el cansancio lógico de una elección, el gobernador Sergio Uñac pasó ayer por el programa Demasiada Información de Radio Sarmiento, e hizo un repaso del resultado que arrojaron las urnas en la contienda municipal atípica del domingo pasado. Se mostró muy conforme con el resultado y también muy molesto con la irrupción de la Corte Suprema de Justicia que impidió elegir gobernador y vice. Pero el dato que más llamó la atención fue que, contrario a lo que se pensaba, habló de contener a todo el peronismo de cara a la elección a gobernador, sin fecha todavía. El mensaje radial fue dirigido a José Luis Gioja y Fabián Gramajo, rivales de Uñac en el frente San Juan por Todos. "Nos vamos a tener que juntar a conversar", aseguró tajante.

La relación entre Uñac y Gioja viene mal desde el día en el que el pocitano asumió por primera vez la Gobernación de San Juan, allá por el año 2015. El actual diputado nacional intentó un cogobierno con su exvicegobernador y eso generó las fuertes tensiones que continúan hasta hoy. El punto de mayor nerviosismo ocurrió en la elección interna de principios de 2020, cuando el uñaquismo se quedó con la totalidad de las Juntas del Partido Justicialista en una derrota histórica para Gioja, quien había conducido el peronismo sanjuanino durante los doce años que fue gobernador.

En esta elección y luego de la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) hubo un par de charlas telefónicas entre ambos y al menos una reunión presencial, en la que pactaron algunas reglas generales para enfrentar las urnas, que luego se cumplieron en parte o que directamente nunca ocurrieron. La relación venía más o menos bien hasta que Gioja anunció que el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, sería su candidato a vicegobernador. Eso volvió a tensar la cuerda y la relación, admiten en ambos bandos, terminó por cortarse al punto de no volver a hablar.

Con el resultado del domingo más o menos confirmado, Gioja y Gramajo admitieron a regañadientes la derrota. El primero volvió a criticar a Uñac por la decisión de postularse, pero bajó el tono de las duras calificaciones que venía vociferando en redes sociales y entrevistas en medios de comunicación. En esa conferencia, Gioja habló de "acordar"; y ayer Uñac pareció recoger el guante: dijo no estar "enojado con Gramajo y, de alguna manera, nos vamos a tener que juntar a conversar". Además, agregó que "enemigos no tengo, si es por rival, Gioja no lo es porque estamos en el mismo frente. En este caso sería Unidos por San Juan".

Si bien ambos argumentan diferencias políticas, también saben que están al acecho de la buena performance electoral que viene logrando Marcelo Orrego, más allá de la victoria del frente de Uñac del domingo pasado. También admiten en el PJ que los diálogos serán lentos en virtud a la incertidumbre por la fecha de la elección y por la candidatura de Uñac.