Apuesta. “Reafirmemos nuestro compromiso con San Juan estrechando nuestras manos sanjuaninos”, dijo el gobernador Uñac en su mensaje ante los legisladores provinciales plasmado en un documento de 24 páginas.



En su último mensaje como Gobernador de la gestión iniciada en el 2015, Sergio Uñac insistió ayer en su intención de construir un proyecto político e institucional que trascienda San Juan al expresar que “nuestra obligación es contribuir a un proyecto nacional defendiendo los intereses de la provincia”. Fue el día después de haber obtenido el 55,7% de los votos en las elecciones primarias, que lo posiciona en inmejorables condiciones para un segundo mandato, un resultado aún mejor que el cosechado en las internas de 4 años atrás, en el marco de la apertura del período de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados.

“No son aspiraciones personales sino el entendimiento de que si Argentina no encuentra rumbo no lo tendrá la provincia”, dijo el mandatario. El mensaje no es nuevo y tiene que ver con un razonamiento según el cual si no hay un cambio de rumbo a nivel nacional no se podrá seguir manteniendo en San Juan en un estado de orden y tranquilidad social, gracias a las políticas instrumentadas desde el Ejecutivo local.



“Intentamos sumar nuestro aporte a una alternativa nacional que construya y sea capaz de poner en ejecución un proyecto que saque definitivamente al país de esta crisis”, dijo Uñac en su mensaje de casi una hora de duración.



De lo que habla el Gobernador es de trasladar el proyecto exitoso que viene llevando adelante en San Juan con, por ejemplo, las finanzas equilibradas, pago puntual de los salarios y calma social, a la Nación, en una alternativa de la que ya se viene hablando de formar parte de una fórmula nacional encabezada por el exministro de Economía, Roberto Lavagna.



En ese plan incluso ayer recibió los saludos por el buen resultado obtenido el domingo de todos los sectores que forman parte del justicialismo, como Alternativa Federal, en la figura del gobernador cordobés Juan Schiaretti, el Frente Renovador de Sergio Massa o expresiones del kirchnerismo como la del exgobernador Daniel Scioli o del periodista Diego Brancatelli y hasta del conductor televisivo Marcelo Tinelli.



Uñac hizo luego un repaso de los principales logros alcanzados en su gestión como haber disminuido la mortalidad infantil a un 8,7%, por debajo del 9,8% de la media nacional, y un plan de mejora de la infraestructura sanitaria y educativa con inversiones en materia de vivienda, agua potable, cloacas y conectividad vial.



Por ejemplo, para este año anunció la intención de avanzar con las obras de impermeabilización y soterramiento del Canal Benavídez, para mejorar el sistema de conducción de agua para riego, y sumar a los puentes sobre el río Ávila, Las Tumanas e Iglesia y al de Buena Esperanza, el inicio de los trabajos del puente del río del Agua, en Pedernal. También adelantó el propósito de iniciar la segunda etapa del proyecto vial de la Ruta Nacional Nro. 40 Norte, hasta Albardón, culminar las obras de ampliación de la avenida Central y el Proyecto 2.000 Cuadras de pavimentos en calles municipales. También se refirió al proyecto del Túnel de Zonda, que atravesará la Sierra de Marquesado, para unir los departamentos de Rivadavia y Zonda, agilizando el acceso rápido a los diques Punta Negra, Caracoles y Tambolar. La obra servirá, además, para dar paso al Acueducto Gran San Juan y a un futuro gasoducto para llevar gas a esa zona. Finalmente anunció el Plan “Mi lote, Mi hogar”, por el que el IPV financiará lotes urbanizados para la construcción de viviendas.



Las frases



“En lo personal estoy satisfecho por lo que se ha realizado hasta ahora y estoy convencido de que los sanjuaninos vamos por el buen camino. Pero también, soy consciente de que queda mucho por hacer y muchos objetivos por cumplir para construir el San Juan que soñamos. Es una idea que compartimos todos los sanjuaninos”.





“Es un gran logro que, a pesar de las dificultades del contexto nacional, los sanjuaninos hayamos sabido mantenernos unidos en una fuerte actitud colaborativa y sin perder el optimismo, confiando en nuestras capacidades, esforzándonos y apostando al futuro. Y que no nos hayamos parado a ningún lado de la grieta”.





“Entendemos que los pilares del desarrollo social son los servicios sociales esenciales: salud, educación, deporte, justicia y seguridad. Trabajamos para garantizar la universalidad, calidad y

proximidad en la prestación de estos servicios, teniendo en cuenta que su razón de ser es satisfacer las demandas y expectativas de los ciudadanos”.





“Los sanjuaninos estamos construyendo una justicia más eficaz, eficiente y con celeridad en los tiempos procesales cómo garantía de los derechos del ciudadano. Fortalecer la prevención de la criminalidad y las capacidades de atención y respuesta frente a posibles desastres naturales ha sido otro de los focos de nuestra gestión”.





“La inversión en infraestructura ha potenciado nuestro plan de diversificación de la matriz económica y productiva provincial. Impulsamos el aprovechamiento de nuestras ventajas comparativas y el fortalecimiento de nuestras ventajas competitivas; teniendo como premisa la creación y mantenimiento del empleo y la atracción de inversiones”.





“Con estabilidad institucional, solvencia fiscal y herramientas con incentivos financieros y fiscales, mejoramos el clima de negocios y logramos que San Juan sea la provincia con mayor nivel de actividad en el segundo trimestre de 2018. Un factor clave fue el apoyo financiero que recibió el sector privado del Estado Provincial”.