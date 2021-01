Este lunes, Sergio Uñac retomó sus funciones tras recuperarse del coronavirus y una de las primeras actividades fue mantener una reunión con ministros y secretarios para realizar un balance de cómo culminó San Juan el 2020.

Con la presencia de los funcionarios de las diferentes áreas del gobierno provincial, Uñac destacó el "cierre equilibrado de los números que ha tenido la Provincia, pudiendo administrar lo económico juntamente con lo sanitario".

Por su parte, el vicegobernador Roberto Gattoni, quien lo reemplazó en sus funciones durante el periodo de la enfermedad, sostuvo que el gobernador los alento a seguir manteniendo los cuidados para evitar la propagación del Covid-19. Además, remarcó que el análisis de la situación de San Juan "fue positivo".

"Se terminó en equilibrio financiero; no se usó un peso de endeudamiento de los $8000 millones que teníamos habilitados; se aumentó el fondo anticíclico; cerramos el año con un nivel de desempleo que si bien no es el deseado, es casi la mitad de la media nacional; además nuestro estatus sanitario nos permite no aplicar ninguna restricción de circulación por el momento, lo cual también es bueno", explicó.