El gobernador Sergo Uñac apuntó contra Marcelo Orrego y Eduardo Cáceres, los diputados del Frente Juntos por el Cambio, por no dar quórum en la sesión en la que se iba a tratar el proyecto de ley de jubilación anticipada para los trabajadores de viña.

"Ayer (por el martes) se debatía en el Congreso una ley que tenía que ver con la historia, la tradición, nuestra cultura, industria, identidad y nuestra idiosincrasia. El beneficio jubilatorio para los trabajadores de la vid que alcanza a más de 3.000 familias. Todos los legisladores de la oposición en San Juan se negaron a debatir una ley que amplia derechos para los trabajadores de las viñas sanjuaninos. Por eso quiero poner en valor a nuestros candidatos que todos los días hacen, trabajan y se desvelan por esta provincia y quienes la habitan", dijo el primer mandatario provincial durante un acto en el departamento Rawson.

Faltazo y polémica

En la disputa política con el Frente de Todos (FdT), los miembros de JxC decidieron no asistir a la sesión, por lo que el oficialismo no consiguió el número necesario para poder debatir los proyectos que había planteado en la agenda, sumado a que legisladores del propio espacio tampoco fueron para dar el quórum. El tema es que se encontraba la iniciativa que permite que los obreros de viñas puedan jubilarse a los 57 años con 25 años de aportes, lo que en San Juan beneficiaría a unos 3 mil trabajadores. Y el hecho de que Orrego y Cáceres se acoplaran a la movida de JxC y pegaran el faltazo no cayó para nada bien, teniendo en cuenta que hubo dos diputados mendocinos del radicalismo que sí asistieron para que se tratara ese punto en particular.