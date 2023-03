En un encuentro que se produjo pasado el mediodía, el gobernador Sergio Uñac le solicitó al ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, fondos para que la provincia pueda incrementar la cantidad de hectáreas que cuentan con riego por goteo. La solicitud no es menor, ya que la gestión uñaquista viene haciendo intensos esfuerzos para optimizar el uso de agua, lo que se vio reflejado durante el último año cuando, gracias al incremento de terrenos productivos tecnificados, se logró ahorrar unos 30 mil millones de litros. Según trascendió, el pedido local no fue lo único que trataron los funcionarios, ya que también analizaron la realidad económica del país, en materia inflacionaria y sobre el dólar; hablaron de beneficios para las economías regionales, con una fuerte promoción de las exportaciones sanjuaninas a Brasil, y también de política nacional y provincial. Si bien no quedó confirmado, de concretarse los recursos nacionales para riego por goteo, se instrumentaría a través de Fiduciaria San Juan, entidad que otorga líneas de créditos al sector productivo con tasa subsidiada, la que alcanza el 9,9 por ciento anual.

Además de Massa, Uñac también mantuvo una reunión con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, quien le entregó la No Objeción Técnica para la construcción de un nuevo barrio en Santa Lucía, destinado a la erradicación del asentamiento Pedro Echagüe. El OK implica que Nación destinará 3.854 millones de pesos para la construcción de 389 viviendas (Ver nota vinculada).

La relación entre el titular de la cartera económica y el mandatario local atraviesa un proceso de sintonía, luego de que existieran cortocircuitos producto de segundas líneas del Frente Renovador (FR) sanjuanino y el Gobierno. Massa es el titular de ese espacio que a nivel local lidera Franco Aranda. De cara a las elecciones del 14 de mayo, y tras semanas de incertidumbre, el FR decidió integrarse al armado oficialista de San Juan por Todos. Lo que resta definir es si el espacio massista presentará candidato a gobernador, lo que aparece como alejado.

Sobre los fondos para riego por goteo, en comunicación oficial, Uñac indicó que "la crisis hídrica nos obliga a intensificar el uso más eficiente del agua, un recurso cada vez más escaso. Le planté al ministro que, en 2022, San Juan logró aumentar un 10 por ciento la cantidad de hectáreas con riego por goteo gracias a los créditos con la mejor tasa del mercado". En ese marco, desde el Ministerio de la Producción, que conduce Ariel Lucero, indicaron que San Juan inició el 2022 con 32 mil hectáreas con ese sistema y, gracias a los aportes locales, el año cerró con 35 mil, esto es, un 10 por ciento más. Con dicho incremento se logró un ahorro en el consumo de agua para riego, en el año, de 30 hectómetros cúbicos, lo que representa unos 30.000 millones de litros. Así, estiman que la cantidad de hectáreas con riego por goteo pueden alcanzar las 40 mil, pero, para eso, se requiere unos 4.500 millones de pesos. Parte de esos fondos se esperan de Nación.

Por otro lado, el mandatario resaltó que "fue una muy buena reunión, avanzamos en temas relacionados a las economías regionales y promoción de exportaciones con la mirada puesta en Brasil". En esa línea, Massa invitó a los sanjuaninos a participar de una misión comercial que se realizará en abril, donde los empresarios podrán llevar su oferta al principal comprador de bienes de Argentina.

Brasil

Este jueves, está previsto que la Comisión de Producción y Comercio bilateral, entre Argentina y Brasil, mantenga una reunión para avanzar en el intercambio de productos entre ambos países. Allí, las autoridades argentinas tienen como objetivo aumentar el intercambio comercial, especialmente el ingreso a Brasil del vino a granel argentino, el que se busca que no tenga límite.

El inicio de un barrio de 389 casas, en el segundo semestre

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, le entregó al gobernador Sergio Uñac la autorización administrativa para avanzar con la construcción de 389 viviendas en Santa Lucía. Los aportes alcanzan los 3.854 millones de pesos, a través del Programa Federal Casa Propia, los que serán destinados para la relocalización del barrio Pedro Echagüe, el último de magnitud que tiene la provincia. Con el OK, el titular del IPV, Marcelo Yornet, indicó que el objetivo local es comenzar "en los próximos dos meses con las tareas de urbanización del terreno", por lo que "durante el segundo semestre comenzaremos con la construcción del barrio". El plazo de ejecución es de 12 meses, por lo que antes de que finalice el 2024 estará finalizado. Sobre la urbanización, Yornet recordó que dichas tareas se realizan con fondos locales, los que se calculan en el 20 por ciento del total, unos 700 millones de pesos.

La relocalización del asentamiento Pedro Echagüe es compromiso que asumió la gestión uñaquista. Por eso, llevó adelante un relevamiento de las distintas familias que viven en ese lugar y, así, asegurar la construcción de un barrio para todos los que lo necesitan, el que fue proyectado en un terreno contiguo al asentamiento.

Sobre el aporte, Maggiotti dijo que "es fundamental seguir reuniéndonos periódicamente con todos los gobernadores, para analizar a fondo la situación habitacional de cada provincia, y así poder llegar con soluciones puntuales que resuelvan las necesidades de cada región".