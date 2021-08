El gobernador Uñac dejó en claro esta mañana que las regalías del proyecto Josémaría son de la provincia y se amparó en lo estipulado por la ley. Las declaraciones del mandatario sanjuanino se dan después que su par riojano, Ricardo Quintela, manifestara que San Juan se quiere llevar los recursos “bajo el poncho”.

"Simplemente me voy a limitar a decir que las regalías son de todos los sanjuaninos, yo no puedo ceder cosas que no le corresponden a La Rioja. Son regalías para una provincia que ha construido mucha licencia social por mucho tiempo y los sanjuaninos puede tener la tranquilidad de que me han elegido para defender los intereses de San Juan. Así que en ese marco vamos a seguir dialogando con todo el mundo pero no vamos a ceder cosas que dentro del marco legal no se puede", dijo el sanjuanino.

Josemaría es un proyecto minero pórfido de cobre y oro localizado en el extremo noroeste de la provincia, sobre la cordillera iglesiana frontal a 4.295 metros sobre el nivel del mar, uno de los cuatro proyectos cupríferos de gran escala y en estado avanzado que posee San Juan.

Los dichos del riojano

"He hablado con el gobernador y le decía que hay que ser generosos, hay que ser solidarios, ustedes gracias a Dios tienen un desarrollo importantísimo en la provincia. Cómo no van a tender una mano solidaria a una provincia como la nuestra", afirmó el Quintela.

"A pesar de ser los propietarios de las riquezas, no somos personas que no somos razonables y racionales para poder sentarnos a conversar", agregó.