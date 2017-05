Durante la mañana de hoy, en diálogo con los medios, el gobernador de la provincia se refirió a los dichos de Cristina Fernández de Kirchner, quien ayer aseguró que la idea no le interesa. "Les voy a ser absolutamente sincera, yo fui dos veces presidenta…", dijo ante los requerimientos del público en un encuentro con sindicales.

"No creo que haya sido tan tajante en su expresión. Lo que ella dijo es que ve en los trabajadores y en los jóvenes la posibilidad de que la política pueda seguir desarrollándose. Ella ha insinuado que no sería candidata pero no creo que haya sido tan explícita", aseguró Sergio Uñac.

Por otra parte, el gobernador confirmó que mantuvo una reunión con Randazzo, quien le manifestó sus intenciones de ser candidato a senador en la provincia de Buenos Aires.