Durante la mañana de hoy, el gobernador de la provincia viajó hasta Mendoza para apoyar la candidatura de Anabel Fernández Sagasti, del Frente de Todos. En su primera actividad recorrió la empresa metalúrgica MACAR SRL, y posteriormente brindó una conferencia de prensa en la que remarcó la importancia de que las provincias cuyanas trabajen en conjunto.

"Estamos convecidos que hay un destino común entre San Juan y Mendoza. Entendemos que hay un desafío regional del que debemos hacernos cargo. Vengo a conversar, a ofrecerme para que desde el 10 de diciembre podamos ver cuáles son los desafíos que tenemos y establecer una agenda de políticas públias comunes donde podamos identificar el problema y establecer soluciones", señaló el mandatario.

"Pensamos con Anabel que hay que darle un giro a la política económica nacional, salir de la especulación y volver a la producción. No hay país en el mundo que haya logrado crecimiento si no ha sido de la mano de la producción. Hace falta que el gobierno nacional ponga sus ojos sobre la región de Cuyo. No son los mismos problemas los que tiene la región pampeana o la Patagonia, a los que tiene Cuyo", agregó.

Por su parte, y en el mismo tono, la candidata a la gobernación de la vecina provincia manifestó que la salida de la crisis se dará "aunando esfuerzos y trabajando como equipo". "Cuyo es una región que tiene que fortalecerse y trabajar a paso firme, mancumunadamente con objetivos estratégicos e intereses comunes", sostuvo.