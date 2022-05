El gobernador Sergio Uñac se mostró preocupado por los índices de inflación y aseguró que poco tiene que ver la interna del gobierno Nacional en los porcentajes que se dieron a conocer días atrás.

"La inflación bajó sólo décimas, es un tema que nos sigue preocupando y que impacta al bolsillo de los trabajadores", afirmó durante la Inauguración de la Planta de Reutilización de Aceites Minerales.

"Creo que la interna no influye, pero eso no quiere decir que no haya que bajar los decibles", deslizó ante la prensa y confirmó que en las próximas horas se definirá la agenda del presidente Alberto Fernández en la provincia este jueves.

Además, dijo que aprovechará la visita del primer mandatario nacional para plantear la necesidad de una ley de distribución federal de los subsidios al transporte. Tema que el gobierno Provincial viene planteando hace tiempo y en el que ahora insiste por un nuevo paro de colectivos.