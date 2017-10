FRASES:

Campaña



"No solamente tengo que hacer campaña, debo ocuparme de la gobernación".





Sobre la visita de Peña

"Después del 22 debemos volver a encausar el tema de las visitas nacionales a la provincia. Porque no podemos desaprovechar la oportunidad de dialogar con ellos cuando vienen a San Juan".



Fondo del Conurbano

"No podemos permitir que salgan de las arcas de la provincia, la solución para Buenos Aires".



"En los fondos de ATN me dijeron que no pueden darnos de eso porque no hemos tenido catástrofes o somos una provincia desequilibrada".



"Creo que con respecto al ATN debe hacerse una reforma porque si tenemos una provincia equilibrada deberíamos merecer una ayuda".



"No está bien que se discuta en la Justicia lo que deben discutir los gobernantes".



Túnel de Agua Negra



"Me contestaron que estaban felices por el desarrollo de lo que será el Túnel. Ahora debemos seguir trabajando por eso".