En las próximas horas, el Gobernador lanzará oficialmente el 'Acuerdo San Juan', es decir, una convocatoria que incluye a los referentes de todos los sectores y que tiene por objetivo buscar un consenso hacia una 'nueva normalidad' tras la pandemia. Según trascendió habrá representantes políticos, sociales, económicos y religiosos.

En diálogo con el programa 'Demasiada Información' (@demasiadainfo) de Radio Sarmiento, Uñac aseguró que el objetivo principal es lograr una "mayor movilidad económica en la provincia".

"Es bueno que los sanjuaninos nos reconozcamos entre todos lo que hemos logrado, que es uno de los mejores estatus sanitarios del país. Mientras algunas provincias están en fase 1, nosotros estamos en una de las últimas fases de la cuarentena", señaló.

En cuanto a la materia económica, destacó que "tenemos casi la totalidad de actividades en funcionamiento, sólo resta un cinco por ciento". El mandatario señaló también que el Estado "debe seguir apostando por el sector privado para que siga siendo generador de empleos" y agregó que el objetivo principal del encuentro será apuntar a una mayor movilidad económica, aunque evitó entrar en detalles. "No quiero condicionar el acuerdo, la idea es llegar sin prejuicios ni previos análisis", sostuvo.

Los convocados acompañarán mañana desde las 11 al gobernador vía Zoom y estarán distribuidos en diferentes lugares. En lo que respecta a lo técnico, una pantalla mostrará mediante videoconferencia 17 mesas representantivas, moderadas por los ministros y secretarios del Gabinete provincial, acompañados por los representantes de los sectores.

Uñac agregó también que "San Juan viene cumpliendo con sus obligaciones, cuando varias provincias están complicadas. Queremos escuchar, motivar inversiones. Cuando entremos al acuerdo vamos a desglosar todo, ver cómo entramos a la pandemia y cómo salimos de esto. Tenemos que estudiarlo entre todos e irá en línea de poner en contexto estrategias que estaban en corto, mediano y largo plazo".

"La economía es parte de lo diario de los sanjuaninos, nos permite cumplir con nuestras obligaciones, de esto vamos a salir haciendo una apuesta mayor, no podemos estar paralizados más allá de la pandemia", manifestó.

El Gobernador aclaró además que no habrá un temario preestablecido, sino uno libre, aunque con objetivos a cumplir. "Se puede discutir, pero con objetivos", aclaró.

"El San Juan que tenemos está fuertemente impactado por la realidad económica, esa es la realidad. Menos que otras provincias, pero impactado. De todas formas seguimos trabajando fuertemente con líneas de crédito para tratar de superar esto. Todo es para evitar mayores complicaciones en un futuro, porque esto puede ser peor", dijo.

Por otra parte, Uñac prácticamente descartó una visita de Alberto Fernández a la provincia a corto plazo. "Se habló con él en su momento, después no tuvimos más contactos, la prioridad la tiene el equipo médico del presidente. No está totalmente descartado pero las prioridades pasan por otro lado. En lo inmediato no estaría en el horizonte de lo posible".

Para concluir, señaló que se está trabajando para que vuelva el turismo interno a la provincia aunque le cerró las puertas al turismo interprovincial.