Ayer miércoles se conoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dispuso, de modo unánime, que el Gobierno nacional le pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, un 0,63% más de lo que hoy recibe. De esta manera, la Corte repara el parte la quita de fondos coparticipables a la Ciudad que realizó por decreto el presidente Alberto Fernández en 2020 para aumentarle los sueldos a la Policía bonaerense. Ante esta situación, el Mandatario nacional convocó a los gobernadores a una reunión. Y, antes de viajar para participar de ella, el gobernador Sergio Uñac se refirió al tema en duros términos: "Quienes festejan el fallo son Macri, Larreta y la oposición sanjuanina", aseguró.

En rueda de prensa, Uñac comenzó hablando sobre a la convocatoria a las elecciones 2023 en la provincia para el 14 de mayo, separadas de los comicios nacionales y vinculó el tema al de la coparticipación. "Seguimos haciendo una convocatoria permanente a que podamos discutir sobre distintos temas los sanjuaninos. Pero hay ciertos puntos que no tienen que discutirse. Que nosotros somos una provincia que forma parte de un país federal, no se discute. Y obviamente ha habido un fallo que nos ha preocupado", afirmó Uñac.

Y agregó: "El 14 de mayo se va a votar en San Juan y lo importante, porque ahí leía a la oposición que cuestionaba algunas cosas, es que cuestionen el fallo, eso sería mucho más razonable. Porque afecta directamente los fondos de todas las provincias argentinas.

En ese contexto, sostuvo: "Si nosotros nos ponemos a votar junto con la Nación, empezamos a discutir cosas que no son productivas para los sanjuaninos, que tenemos que discutir qué proyecto de provincia queremos. Yo ya veré qué hacer de mi vida, eso no importa, no es relevante en términos políticos. La elección nacional se lleva todas las miradas siempre y empezamos a discutir si CABA es el ombligo o no de la política argentina. Y no, no lo es. Es el ombligo al momento de llevarse todos los fondos de las provincias argentinas, ahí sí".

Y aseguró que reclamará por la medida. "Yo me puse en contra del Gobierno nacional sólo por un feriado. Ustedes saben que el Presidente convocó a un feriado el pasado martes y nosotros dijimos, 'feriado no, con los que tenemos es suficiente'. Hicimos eso con un pequeño hecho, imaginensé si no voy a discutir fondos. Con este Gobierno o con el que sea", afirmó.

Al tiempo que destacó: "Lo que sí me llama la atención es que la oposición no le sorprenda este modo de distribuir los fondos. Fue por decreto que el expresidente -Mauricio- Macri estableció un nuevo monto de distribución para CABA. Eso es absolutamente inaceptable. Es como si yo distribuyó por decreto fondos para Pocito, porque es el departamento en el que yo nací. Eso no se hace así. Se distribuye por ley del Congreso, con acuerdo de todas las provincias argentinas. Se distribuyó por decreto y ahora, esa distribución mal hecha por decreto, se vuelve a confirmar. Y habrá que actualizar todo lo que no se le distribuyó. Es inaceptable".

En torno a la reunión con Nación, afirmó que, "no sé si se expresen los gobernadores de la oposición. Si la oposición acá no se expresa, es probable que los gobernadores tampoco lo hagan. Lo que pasa es que el federalismo se defiende más allá de quién sea la pertenencia partidaria nacional. Quienes han festejado el fallo son Macri, Larreta y la oposición sanjuanina. A mi me parece que estas cosas nos tienen que llamar la atención. Eso quiero que discutamos el 14 de mayo".