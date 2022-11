En las últimas horas se supo que, el proyecto que declara la emergencia en la obra pública y que será tratado mañana en Diputados tuvo duros cuestionamientos del sector giojista y genera dudas en el sector de Juntos por el Cambio (JxC). Teniendo en cuenta eso, esta mañana se expresó el gobernador Sergio Uñac, quien afirmó que, "hay obras públicas que llevan contenido tecnológico que subió de manera exponencial".

"Lo importante es que se pueda rediscutir. Esto pasa a la Cámara para eso, para que puedan mirar, para que puedan cambiar algunas cosas. Lo importante es que, cada uno de los trabajadores, más allá de las empresas que son una herramienta para generar empleo; puedan mantener su empleo", comenzó diciendo Uñac esta mañana en rueda de prensa.

Y agregó: "Hay una realidad que no se puede negar, que no se puede barrer bajo de la alfombra, que es la inflación que está afectando los números y la rentabilidad de todos, obviamente de la construcción también. La responsabilidad del Estado es buscar justos equilibrios, esfuerzos compartidos entre el Estado, que paga un poco más, y entre la empresa, que va a ganar un poco menos, pero que la obra continúe y pueda llegar a su finalización y que los trabajadores no se vean afectados en su trabajo normal".

En cuanto a la lista de obras que entrarían en la medida, una de las dudas planteadas por JxC, el Gobernador afirmó que, "la lista de obras son todas las obras que están en construcción, desde la más chica a la más grande. Con este proyecto estamos analizando presupuestos originales que han sido determinados hace dos o tres años. La idea es hacer una reactualización y empezar a pagar a partir de ahí hacia adelante".

En ese contexto sostuvo: "Nosotros vamos a ir con esta ley a Nación, que me parece que puede marcar un camino para que lo que puede hacer Nación con las otras provincias. Nosotros estamos abriendo este camino y lo relevante es que, los diputados puedan discutir esto, pero que la herramienta pueda salir".

Al mismo tiempo se refirió a los fondos a utilizar, "los recursos están asegurados y nosotros los vamos a ir dando en la medida en que haya factibilidad financiera. Obviamente que todas las obras juntas tampoco se van a poder ir determinando, pero hay obras que tienen mucha incidencia laboral, vamos a ir apuntando a esas y vamos a ir bajando respecto a las que tienen menor impacto laboral", afirmó.

En torno a las opiniones vertidas por la oposición, sostuvo: "Yo he cumplido, hemos presentado el proyecto de ley. Se recibió la inquietud de las distintas cámaras, se elaboró un proyecto de ley posible, buscando un punto intermedio. Y la idea es que esto se pueda discutir y se pueda aprobar. Si se aprueba, el Estado va a ir pagando en la medida en que vayamos pudiendo. Y si no se aprueba, no se aprueba".

Para finalizar, confió: "Hay obras públicas que están severamente afectadas, que tienen contenido tecnológico importante. Estamos a punto de entregar el Hospital Marcial Quiroga, es muy importante la construcción, pero el contenido tecnológico que tiene, que es necesario para que esta obra pública tenga la prestación del servicio de salud para el cual fue diseñada, tienen un componente que ha subido de manera inconmensurable".