Este lunes, el gobernador Sergio Uñac habló de las PASO y destacó que "una simplificación en la situación sería muy significativo". Del mismo modo, frente a la prensa amplió que "hicimos punta en San Juan y eso va generando en otras provincias".

Estas declaraciones se dan acerca de la presentación que hará el interbloque Provincias Unidas por proyecto de ley para eliminar las PASO y abrió informalmente en Diputados el debate sobre una cuestión que ya registra intentos fallidos y que muestra a líderes parlamentarios del Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC) realizando conteo de legisladores que acompañarían o no la iniciativa. La semana pasada, el el Gobierno nacional dijo que la suspensión o eliminación de las PASO "no es un tema del Ejecutivo si no del Congreso", lo que se interpretó como un guiño para este cambio electoral.

El primer mandatario provincial indicó que esa simplificación conlleva "votar una sola vez y tener ese domingo nuevas autoridades". "Esperemos que pueda tener el mismo tratamiento a nivel nacional", cerró.

Sobre la posibilidad de desdoblar las elecciones provinciales y nacionales, Uñac admitió que "es un tema a discutir" pero no tiene nada que ver los tratamientos locales como en el país. "Nosotros no nos despegamos de las elecciones nacionales, fijamos fecha porque en ningún lugar dice que tengamos que hacerlo de manera concomitante", aseguró.