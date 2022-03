Esta mañana, luego de haber participado de la Apertura de Sesiones encabezada ayer por el presidente Alberto Fernández, en el Congreso de la Nación, el gobernador Sergio Uñac se refirió en rueda de prensa a los puntos más sobresalientes. En ese contexto, habló del "no oportuno retiro de algunos legisladores del PRO" y del faltazo de Máximo Kirchner.

"Me pareció interesante poder estar ahí. Creo que hay algunos hechos que marcan la democracia argentina. La apertura de sesiones es uno de ellos. Me parece que es muy significativo poder escuchar al Presidente con esa rendición de cuentas que hace sobre lo que pasó el año pasado, en ese contexto de pandemia, y cuáles son las expectativas para este año", comenzó indicando Uñac.

Y agregó: "Un apartado no menor es lo que fue en sí el desarrollo de la sesión. Me pareció no oportuno el retiro de algunos de los legisladores del PRO y esto hay que decirlo. Me parece que la sociedad argentina espera que, por lo menos en ese tipo de actos, haya un máximo respeto no al presidente Alberto Fernández sino a la institución presidencial y a lo que hace al desarrollo de las actividades". De ese modo, hizo referencia al accionar de diputados y senadores de la oposición que abandonaron el recinto legislativo cuando Fernández instó al Poder Judicial a "investigar a los responsables de haber tomado la deuda con el FMI", haciendo referencia a la gestión de Mauricio Macri.

El Gobernador habló también sobre la ausencia de Máximo Kirchner. En este sentido expresó: "Creo que eso es una formalidad, que debió haberse respetado. Pero lo más importante va a ser que cada uno de los proyectos que sean presentado por el Poder Ejecutivo sean apoyados por todos, me parece que ahí va a estar puesto el desafío. Desconozco si hubo una conversación anterior ante el Presidente y el exjefe del Bloque o si ha sido sorpresivo para el propio Presidente no contar con la presencia de Máximo ahí. Pero lo importante es, estamos a horas de que se presente el acuerdo con el Fondo -Monetario Internacional- y eso va a ser significativo".

En ese sentido remarcó: "Es una deuda que no tomó este Gobierno, pero es una deuda con la que tiene que cumplir el Estado. El Estado es mucho más que los gobiernos y tiene que cumplir con esto. Me parece que es de valorar el intenso esfuerzo del Ministro de Economía, del Presidente de la Nación y de todos quienes dependemos del Gobierno Nacional en función de poder aportar un granito de arena para que el acuerdo pueda ser viable y pueda marcar un antes y un después que incomoda al país y genera una incomodidad para las relaciones internacionales".