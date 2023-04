En la previa del Consejo del PJ, el presidente Alberto Fernández publicó un video en el que anunció que se corre de la pelea por una candidatura en Primarias. La noticia es alto impacto y se esperan repercusiones políticas y económicas en las próximas horas. En San Juan, el gobernador afirmó que se "vienen nuevos tiempos para la política" e insistió en que un hombre del interior debe ser parte de la fórmula.

"Las decisiones personales no se discuten ni analizan", dijo al tiempo que reconoció haberse enterado por la prensa. "Acá no deben haber candidatos naturales, vienen nuevos tiempos para la política. Debe haber un impasse, detener esta agitación que tiene la economía y desde ahí viendo que va pasando. No sería malo que un integrante de la fórmula sea del interior. El interior también existe", agregó en rueda de prensa.

La determinación de Alberto

En un video con una duración de casi 8 minutos el presidente Alberto Fernández anunció que no irá por la reelección en los próximos comicios del 22 de octubre.

Con imágenes de archivo de su carrera política, en donde se muestra su asunción como Jefe de Gabinete en la presidencia de Néstor Kirchner, el mandatario realizó un resumen de su gestión presidencial desde el 10 de diciembre de 2019 a la fecha.

Reconociendo que asumió en una “situación límite”, Fernández reconoce en el video (con su voz en off) que “no han sido estos años tiempos fáciles”.