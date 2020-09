En la jornada de este viernes, el gobernador Sergio Uñac encabezó en Casa de Gobierno junto con el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Claudio Moroni; la reunión de trabajo MTEySS con los intendentes municipales. La reunión virtual tuvo como foco principal la implementación de políticas públicas federales que garanticen igualdad en el acceso y den cobertura en todo el territorio nacional.

Durante el encuentro, Uñac puso en relieve las políticas nacionales en materia laboral dijo que “valoramos muchísimo que podamos poner en el centro de la gestión pública el desarrollo de las políticas laborales teniendo en cuenta lo que significa el trabajo, el empleo para un argentino o una argentina, habite la provincia que le toque habitar. Siempre hemos puesto en discusión, décadas tras décadas en este país, que el proyecto federal como el que ha empezado a desarrollarse a partir del 10 de diciembre del año 2019 es lo único que nos va a permitir tener oportunidades en cada rincón que tiene el país”.

Uñac seguidamente reflexionó el presente pandémico destacando que “el presidente de manera muy inteligente lo ha resuelto priorizando y cuidando la salud sin descuidar la economía y me parece que este equilibrio es el que tenemos que seguir sosteniendo. Creo que la pandemia que ha atravesado el Mundo nos ha dado un tiempo para poder reflexionar también más allá de los problemas de esa tensión que se han dado de manera normal, natural entre las libertades individuales, el interés general, entre el trabajo y el cuidado de la salud”.

Asimismo el gobernador cerró destacando al ministro que “en San Juan entendemos que la salida es conjunta, es colectiva, de no ser así no será salida. Podes contar con nosotros, con esta pequeña provincia ordenada, y con la totalidad de los intendentes acá presentes. Me parece que eso también marca que estamos todos en línea para ponernos a disposición no solamente de un municipio de la provincia o la provincia de la nación si no para ponernos a disposición de la sociedad sanjuanina y en su conjunto de la sociedad argentina. Tenemos muy claro que debemos trabajar en conjunto y que la sociedad no solamente necesita que le hablemos de la historia y el presente si no que le construyamos el futuro”.

Acto seguido, Moroni en voz unísona con Uñac manifestó la importancia del trabajo mancomunado en material laboral.

“El único camino posible que le queda a la Argentina es un modelo de desarrollo que tienda también a la exportación, que contenga a la gente, y la verdad que si eso no lo hacemos de modo conjunto con las provincias, con un criterio claramente federal, no lo podemos hacer. Queremos un Modelo de Desarrollo que incluya a todos, y para incluir a todos tenemos hay que estar conectados con todos ustedes”, dijo el funcionario.

El ministro dio detalles de los trabajos por venir resaltando la necesidad de seguir trabajando mancomunadamente con el fin de llegar a buen puerto con los mismos: “Nosotros vamos a trabajar fuertemente con ustedes en un tema muy importante en el que queremos avanzar el año que viene que es formación profesional. Nosotros creemos que la salida para el trabajo digno es la formación profesional, tenemos sectores de personas que vienen de varias generaciones de familia de desocupados, que vamos a tener que atenderlos muy especialmente, eso requiere un tipo de formación, pero también tenemos gente que está en el trabajo y pide fomentar sus habilidades y calificarse, así que nosotros vamos a tener que trabajar muy fuerte en formación profesional”.

“Tenemos que darles los mecanismos para que puedan ingresar capacitados a un Estado de trabajo, y esa va a ser una recta principal, y para eso necesitamos contar con ustedes, que son los que conocen el territorio, lo que necesitan las empresas. Así que trabajar con ustedes para nosotros no es un agradecimiento, es una necesidad, porque si no lo hacemos con ustedes no lo podemos hacer. Aprovechemos y trabajemos”, cerró Moroni.

Por su parte, Pérez brindó detalles de lo que fueron estas jornadas de trabajo. “Desde la Nación nuestro presidente Alberto Fernández y el ministro Moroni en coordinación con el gobernador Uñac definieron estás jornadas de trabajo a fin de determinar la realidad de cada una de las intendencias de la provincia de San Juan y así tener un pantallazo de cuáles son las necesidades que tiene cada departamento con el fin determinar el perfil de cada uno de los municipios. Tendemos a que vengan nuevos proyectos de formación profesional para que podamos activar de alguna manera la mano de obra que le hace falta a cada municipio”, detalló Pérez.