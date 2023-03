Mientras los docentes autoconvocados en San Juan mantienen su reclamo salarial y suman 13 días de paro sin dar clases, el diputado provincial por Actuar, Gustavo Usín se refirió a la situación y afirmó: "La oferta del Gobierno a los docentes es buena".

"Creo que el tema autoconvocados parte de varias aristas. Muchos, como yo, entienden que no hay que meterse porque atentaría contra la génesis de que realmente esto es de un grupo de autonvocados. Que la oposición de meta de lleno en esto, contaminaría la situación", comentó el funcionario en diálogo con el programa "A todo o nada" de radio Sarmiento.

Y agregó: "Creo que esto está dado debido a la administración de las prioridades. Yo leo y analizo la propuesta del Gobierno y veo que no es mala, es mucho mejor que la de muchas ciudades más grandes, muchos lugares del país. Pero creo que hay varios puntos en donde se rompió algo: la representatividad de los gremios, la falta de puentes confiables, es ahí donde veo que puede haber un aporte desde la oposición, tratando de tender puentes. Pero no lo podemos hacer cuando hay dos partes que no quieren ponerse de acuerdo".

En ese sentido expresó que, "por eso creo que lo solucionaríamos con diálogo y con otra administración de la prioridades. Acá se ha criticado mucho la Fiesta Nacional del Sol y la Vuelta a San Juan. A lo mejor a la Fiesta del Sol la tendríamos que haberla hecho con músicos de acá, de San Juan, y a la Vuelta a San Juan la tendrían que haber corrido los ciclistas de acá. Esto, por la situación puntual de crisis que se está viviendo".

En cuanto a si el dinero que se hubiese ahorrado hubiera alcanzado para elevar sueldos afirmó: "El dinero no alcanzaría para el aumento que se pretende, pero es el gesto. Son varias aristas, nosotros no haríamos de los gremios unidades básicas, no pondríamos punteros en los gremios, no le bajaríamos listas a los contrincantes y, además, no traeríamos a esos cantantes. Es un popurrí de cosas".