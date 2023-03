El Tribunal Electoral Provincial le ordenó ayer al frente Unidos por San Juan (UxSJ), que conduce Marcelo Orrego, y a Sergio Vallejos, que va por la Gobernación en otra línea interna de esa coalición, "el cese inmediato del uso del león en color amarillo y fondo negro, así como toda otra imagen o leyenda" identificatoria del diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei. La resolución se da luego del planteo de la alianza Desarrollo y Libertad, que había obtenido del organismo el uso exclusivo de la imagen, símbolos y frases del referente libertario. Asimismo, el Tribunal le advirtió a la alianza opositora y a Vallejos que, en el caso de no cumplir la disposición, quedan expuestos a incurrir en el delito de desobediencia judicial, el cual tiene penas de 15 días a un año de prisión. Al ser consultado, el empresario textil señaló que "no tengo plata para levantar los 3.200 carteles de Milei pegados en San Juan".

No fue lo único, ya que Vallejos, que juega con su agrupación Evolución Liberal dentro de UxSJ, ex Juntos por el Cambio, cuestionó al Tribunal al señalar que "le otorga la derecha al frente Desarrollo y Libertad inmediatamente presenta un papel. Es una constante. Les aceptó la reserva de nombres, logos y colores antes de que estuvieran constituidos con personería jurídica política. El 17 de febrero le aceptan la reserva y el 23 de ese mes le da la constitución de la alianza. Es una desigualdad ante la ley porque nosotros no lo pudimos hacer y a ellos sí se lo permitieron".

Sin embargo, de acuerdo a lo que plasmó el organismo electoral, el 17 y el 22 de febrero, el apoderado del partido ADN, integrante de Desarrollo y Libertad, pidió la reserva de nombre y símbolos de Milei. El 24 de ese mes, el Tribunal, integrado por los cortistas Daniel Olivares y Adriana García y el fiscal General Eduardo Quattropani, reconoció la personería jurídica-política a la alianza Desarrollo y Libertad (también a UxSJ, San Juan por Todos y Frente de Izquierda) y el 2 de marzo le dio la exclusividad de las frases y emblemas del libertario, lo que fue publicado en el Boletín Oficial al día siguiente.

Pese a que Desarrollo y Libertad había conseguido la exclusividad de los símbolos, UxSJ había pedido la reserva del "león" de Milei, en colores amarillo y negro, pero el Tribunal se lo rechazó porque "claramente implica la concreta posibilidad de confundir al electorado sobre la representatividad política de cada sector" , cuya resolución tuvo el fin "de garantir que el voto no sea fruto de confusión alguna". No obstante, Vallejos aseguró que "el león no es de Milei, es mío. Lo estoy usando desde noviembre, ahora lo quiere usar Milei en San Juan". En el planteo que había hecho Desarrollo y Libertad, había presentado la autorización de Karina Milei a utilizar los símbolos de su hermano, ya que es la propietaria de la imagen. Pero el empresario textil indicó que "no puede meterse una persona en una lucha entre partidos políticos, debería ser participante de esta situación para decir en qué la perjudica".

Ante la consulta de si va a cesar en el uso de los símbolos, Vallejos dijo que "eso hay que hablarlo con los abogados. En UxSJ están muy preocupados por este avance sobre uno de los candidatos". Si le preocupa el proceso judicial, contestó: "Lo espero. Van a hacer un papelón".

Caso Olivares

El Tribunal desestimó el planteo de Daniel "Gringo" Olivares, quien había pedido saber si está habilitado para ser candidato a intendente en Caucete, ya que carga con un procesamiento por un delito de abuso sexual. El organismo señaló que el análisis se hace en la presentación de candidaturas.

Izquierda socialista

El Tribunal también desestimó el pedido de la Izquierda por el Socialismo de integrar el Frente de Izquierda, ya que, a la fecha de presentación de alianzas, el partido no tenía "existencia jurídica que lo habilitara". No obstante, eso no implica que pueda adherir a dicha coalición y poner candidatos.