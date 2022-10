Al llegar a la provincia para la presentación de su libro "Democracia y Terrorismo de Estado", el fiscal federal Dante Vega, que participa en el tercer megajuicio por delitos de Lesa Humanidad, indicó que "no se puede considerar al exgobernador Eloy Camus como un partícipe del terrorismo de Estado". La postura del fiscal no es menor, ya que en el debate están incluidas causas del Gobierno democrático previo al golpe, en las que están imputados policías provinciales y federales. Así, Vega dijo que "las pruebas indican que en San Juan no hubo responsabilidad política de los gobiernos en democracia". Además, fue claro al expresar que "no tengo empacho en decir si hubo o no responsabilidad, porque es falso que el terrorismo de Estado comenzó en marzo de 1976. Tampoco es verdad que, por el hecho de que existiera terrorismo estatal, hayan intervenido las autoridades políticas de ese momento".