Hoy se espera la llegada a San Juan del administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, quien además de firmar varios convenios, dejará inaugurado el Laboratorio Regional de Suelo, Hormigón y Asfalto, en las instalaciones de la Sede del 9º Distrito DNV San Juan.

El funcionario viene a inaugurar también otras dos obras que sufrieron demoras durante la gestión macrista. Se trata del By Pass Las Flores y By Pass Iglesia y las obras de pavimentación de 26 kilómetros de la Sección I de la Ruta Nacional 150, que unen Las Flores con Peñasquito, a la altura de la Aduana de Iglesia. Tal como adelantó DIARIO DE CUYO, el funcionario nacional también firmará importantes convenios. Uno de ellos es la pavimentación del tramo de 25 kilómetros de la sección que va de Tres Esquinas a Cochagual, de la Ruta 40 Sur hacia Mendoza, del cual se espera que Arrieta revele hoy cuál será la empresa que retome la obra. También se conoció que en esta visita, Nación le reconocerá a la provincia un remanente de deuda de unos $5.000 millones que se originó en la gestión de Cambiemos, cuando la administración uñaquista aportó recursos propios para que obras viales nacionales no se frenaran, como fue el caso de la Ruta 40 Norte. Fuentes oficiales estimaron que la suma del reconocimiento asciende a unos 5.000 millones de pesos y parte del dinero será utilizado para la renovación de la Ruta provincial 149, desde El Colorado hasta Iglesia.