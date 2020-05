Luego de que en marzo el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, se comprometiera a reintegrar a la provincia parte de la deuda que heredó del macrismo, Vialidad Nacional completó la semana pasada el envío de casi 1.300 millones de pesos correspondiente a la Ruta 40 Norte. Según explicó el titular de la sede local de la entidad, Jorge Deiana, la cifra corresponde al monto nominal de lo que el Ejecutivo local ha invertido en las tareas, sin contar con los intereses y las actualizaciones generadas a través de los años. Sobre el resto, el funcionario nacional indicó que está el compromiso para hacer la devolución, pero, para ello, la gestión uñaquista deberá firmar un convenio con la administración central para levantar la demanda que inició en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Vialidad Nacional había empezado a cancelar parte de la deuda por las obras de la Ruta 40 a fines de abril, cuando transfirió a las arcas locales más de 350 millones de pesos. El resto estaba previsto que sea enviado a principios de este mes, lo que finalmente ocurrió con la llegada de 923 millones de pesos. Con el arribo del dinero, Deiana confirmó que la intención de Nación ahora es avanzar con el fiscal de Estado de la provincia, Jorge Alvo, en un acta acuerdo que permita hacer nuevos envío correspondientes a los intereses y las actualizaciones, montos que hasta el momento no están calculados. Así, con un acuerdo y el OK del Gobernador, el Ejecutivo sanjuanino estará en condiciones de desistir del reclamo que había hecho ante el máximo tribunal de justicia del país por la falta de pago que tuvo la gestión macrista. Por otro lado, el envío de recursos permitirá que la entidad nacional comience a hacerse cargo de los desembolsos para terminar la obra, lo que dará alivio a las arcas provinciales, ya que la gestión uñaquista viene haciendo desembolsos desde 2015 para que la obra del acceso hacia Albardón no se frene.

La deuda por la Ruta 40 Norte no es el único rojo que tiene Nación con San Juan. A dicho monto se le debe sumar tareas que la provincia pagó en la exruta 149, un camino de acceso en Iglesia y el estudio del Túnel de Agua Negra. Según habían calculado en el Gobierno, la deuda total ascendía a 4 mil millones de pesos.

Acueducto



En marzo, el ministro de Obras de la Nación firmó un convenio con la provincia para avanzar con las tareas del acueducto Gran San Juan. Con el OK, la administración de Alberto Fernández aprobó el proyecto ejecutivo de la obra, lo que permite a OSSE que pueda avanzar con las tareas.



Cloacas



Junto a Katopodis, Uñac firmó un convenio para avanzar con las obras de cloacas para cuatro departamentos: Rivadavia, Valle Fértil y Caucete (frenadas desde el año pasado), y para que también se inicie un tercer tramo que quedó para el departamento de Jáchal.