"No va a venir ninguna imposición, ni dedo, ni una opinión de Buenos Aires que se imponga sobre las demás para elegir candidatos en San Juan". Con esa frase, la diputada nacional y exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, indicó que la decisión en la definición de las figuras de Juntos por el Cambio (JxC) que competirán en las próximas elecciones provinciales quedará en manos de los referentes locales. Sus palabras se dieron en su visita, en la que tuvo y mantendrá reuniones con distintos sectores, como los de la producción y la minería. En esa línea, se encargó de aclarar que su llegada y su recorrida por el país responde a su tarea legislativa, aunque internamente están aquellos que la ven como posible candidata a presidente en 2023. Por otro lado, en rueda de prensa, apuntó contra la gestión uñaquista por la eliminación de las PASO, mientras que respetó el desarrollo minero al sostener que "es una decisión de los sanjuaninos".

La definición de Vidal sobre las candidaturas locales, de cara al 2023, no es menor, ya que hay figuras de JxC que han comenzado a moverse, incluso, a manifestar públicamente que tienen intenciones de postularse. Uno de ellos es el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, quien en Radio Sarmiento indicó que "dentro del espacio tengo posibilidades de ser candidato a gobernador. Por primera vez, Producción y Trabajo tiene dos candidatos competitivos y tenemos la obligación de presentar lo mejor que tenemos". Aunque el titular del PRO, Enzo Cornejo, indicó que el líder natural del espacio y quién tiene la posibilidad de ser el próximo candidato a gobernador es Marcelo Orrego. Consultada sobre los postulantes, Vidal dijo que "el mejor candidato va a surgir de este equipo y no soy yo quien tiene que decidirlo. Serán ellos quienes definan las reglas". En esa línea, apuntó contra la gestión uñaquista por la eliminación de las PASO, al manifestar que "las reglas electorales no se cambian de un día para el otro, sin consenso y sin hablar con todas las fuerzas políticas. Entiendo que se ha hecho de una manera poco ordenada y con poco debate. Además, respaldó a JxC por haber recurrido a la Justicia.

Vidal se reunió con sectores productivos e industriales.

La eliminación de las PASO no fue lo único que criticó Vidal, ya que también opinó sobre la posibilidad de que el gobernador Sergio Uñac pueda ir por un tercer mandato, aunque lo hizo de manera más liviana, ya que no lo puntualizó sobre el mandatario, sino para todos los dirigentes del país que ocupan un cargo. Sobre ese punto, la diputada dijo que "no estoy de acuerdo, pero no sólo para San Juan, sino para toda la Argentina. Dos mandatos son más que suficientes para que cualquier gobernante pueda demostrar qué es lo que pueda hacer por su provincia, su país o municipio. También un diputado nacional, senador o diputado provincial. Creo en la alternancia, ya que, quedarse mucho tiempo en el cargo, es malo para la gente y para el dirigente".

Además de las definiciones políticas, Vidal fue consultada sobre su postura sobre la minería y el Túnel de Agua Negra. Sobre el primer punto, indicó que ayer mantuvo una reunión con la Cámara Minera y destacó la cantidad de puestos de trabajo que genera la actividad. Así, dijo que "el recurso es de los sanjuaninos y tiene que ser una decisión de los sanjuaninos sobre cómo se tienen que explotar esos recursos, bajo qué condiciones medio ambientales y con qué controles. No es alguien de Buenos Aires quien tiene que venir a decirle a los sanjuaninos qué hacer con la minería". A su vez, apoyó el túnel al indicar que "hay que hacer lo posible y lo imposible para avanzar con este proyecto".