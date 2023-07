Fue cuatro veces intendente de General Pinto, en Buenos Aires; fue ministro de Transporte de la Nación de la mano de Sergio Massa y hoy es el vocero político del precandidato a presidente de Unión por la Patria (UxP). Se trata de Alexis Guerrera, quien reconoció que, en su carrera, "no me ha pasado" lo de escuchar una crítica a una visita de campaña del hoy ministro de Economía de la Nación de alguien de la misma alianza, que compite por llegar al Senado y que, encima, lo lleva en la boleta. El autor del cuestionamiento fue Juan Carlos Gioja y Guerrera destacó que "es raro, no lo comparto. Es una mirada que tiene que ver más con el momento interno de la PASO provincial con que Massa no contribuya a la PASO nacional". Además, el dirigente resaltó que hay números que manejan que lo dan hoy al tigrense "como el candidato que va a ser más votado en términos individuales. Y estoy seguro que se va a imponer como el postulante del espacio más votado".

Guerrera habló vía telefónica con este medio, en la previa de la visita de Massa, quien arribó anoche y se reunió en Casa de Gobierno con Sergio Uñac, quien fue el que lo invitó a la provincia. De acuerdo a la agenda oficial, en la mañana está prevista una recorrida por las obras de construcción del dique El Tambolar y, al mediodía, un acto en el estadio de UPCN. En el medio, se ha organizado un acto en Chimbas, con la presencia del intendente y los precandidatos de la lista del giojismo.

Uno de los referentes, Juan Carlos Gioja, quien encabeza la lista de precandidatos a senadores, dijo el miércoles en Canal 8 que "el pobre Massa tiene tantos problemas, que lo va a terminar perjudicando su venida a San Juan y va a terminar perjudicando al frente. En alguna medida no sé en qué suma". Ayer, en el programa Demasiada Información, de Radio Sarmiento, cambió su discurso y señaló que "nosotros creemos que suma y mucho, tenemos una pertenencia a ese espacio y no hay especulación alguna". Al ser consultado, Guerrera indicó que, "uno, a veces en el fragor de la campaña, dice cosas que no tiene tiempo de analizar. Esa contradicción tendrá que aclararla quienes la llevaron adelante". A su vez, expresó que "creo que parte del triunfo de JxC en San Juan es producto de nuestra división. Si nos ponemos de acuerdo y vamos juntos, podemos hacer una elección nacional que nada tenga que ver con lo que fue la provincial".

Ante críticas de JxC sobre que Massa puede estar condicionado, en caso de ser presidente, por legisladores kirchneristas, el vocero resaltó que "nunca va a estar condicionado por la presencia de muchos legisladores kirchneristas si el modelo es de producción y desarrollo que es lo que propone Massa y que ha sostenido muchos años el kirchnerismo. La traba la vamos a tener con los legisladores de JxC y de Milei, que quieren una Argentina que se dedique a la timba financiera".

A su vez, destacó que, en el caso de que el ministro de Economía llegue al sillón de Rivadavia, "no va a suceder" lo de la interna que se vivió entre el actual presidente y el kirchnerismo. "Hemos aprendido de nuestros errores. Lo que no sucede con la oposición que, a pesar de haber gobernado en dos instancias bien claras y determinantes, como la Alianza y el macrismo, no han aprendido de sus errores porque siguen prometiendo un país que es exactamente igual al que ya fracasó", remarcó.

Para tratar de convencer al electorado, el vocero criticó el estado en que el Gobierno recibió la situación económica durante el macrismo y dijo que, pese a las dificultades como la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania, "paulatinamente hemos ido ordenando las cuentas públicas, no con déficit cero", además de que el acuerdo con el FMI le dará "oxígeno a Argentina y a Sergio para seguir hacia adelante".

> Definiciones

Alexis Guerrera - Vocero político de Massa

"Los argentinos perdieron poder adquisitivo, puestos de trabajo y Pymes durante el gobierno de Macri. Esas empresas y puestos se están recuperando, a pesar de problemas. Reestructurar la deuda con el FMI es un disparador para la Argentina".

"Claramente está la apuesta a futuro, que es la que propone Sergio Massa que, poco a poco, se empieza a ver. O la apuesta al pasado que plantea la oposición. Hay acciones que podemos contar en campaña, que entendemos como un Estado presente".

> Para conectividad

La ministra de Hacienda, Marisa López, informó que le pedirá a su par de Economía de la Nación, Sergio Massa, que agilice la aprobación de tres pedidos de Aportes No Reintegrables (ANR) que efectuaron a Enacom a través de la empresa estatal San Juan Innova. La solicitud consistió en mejorar la conectividad de Internet de 415 establecimientos rurales, entre escuelas (la mayoría), comisarías y centros de salud. Entre los tres pedidos suman un total de 450 millones de pesos. La ministra explicó que "hoy están contratados con servicios privados y hay una red histórica que tiene un ancho de banda muy limitado" y lo que se pretende aumentarla considerablemente. Entre los requisitos se exige que exista una red preexistente. "Tenemos nuestra red de fibra óptica. Entonces, los fondos se usarán para el tendido desde la red troncal hasta el establecimiento, más la instalación interna", indicó.