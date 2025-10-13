Aseguran que un gesto cambió el voto de Patinella en Diputados El libertario votó en conjunto con el bloque Justicialista. El orreguismo tuvo una mayoría sumamente ajustada. ¿Qué pasó?

La sesión del jueves de la semana pasada en la Cámara de Diputados de San Juan sigue dando qué hablar. Hubo un sorpresivo acompañamiento del libertario Fernando Patinella a los pedidos de moción de preferencia del bloque Justicialista sobre tres proyectos que están en comisión desde hace casi dos años. ¿Todo por un gesto?

Fuentes legislativas dijeron a este diario que Patinella estuvo molesto por un gesto del diputado oficialista Gustavo Usin. Aparentemente, el presidente del monobloque Actuar giró la cabeza en dirección al titular de ADN-La Libertad Avanza y le “bajó línea” para votar en sintonía con el orreguismo, que se impuso en contra de las mociones del peronismo.

Desde el partido de Milei dijeron que “ningún diputado puede hacer eso”, sino que debería hacerlo la presidencia de la Cámara o, al menos, el jefe del bloque oficialista, Juan de la Cruz Córdoba. “No tenemos una sociedad con el justicialismo, pero nos pareció interesante saber por qué el bloque orreguista no quería tratar los proyectos”, dijo un hombre de contacto directo con Patinella.

En el oficialismo hay dudas respecto a la razón de los votos de Patinella. De hecho, deslizaron sobre las “buenas migas” entre los jefes: el senador Sergio Uñac, del peronismo, y el diputado nacional José Peluc, de La Libertad Avanza.