Bullrich y un panorama sobre el post elección: “El lunes va a ser igual que el viernes” La ministra y candidata votó en La Rural y protagonizó un blooper al doblar mal la boleta.

Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad Nacional y la candidata a Senadora por la Ciudad de Buenos Aires, votó en La Rural y destacó que este lunes “va a ser igual que el viernes”, dando a entender que no habrá modificaciones que dependan de los resultados de esta jornada.

Una vez más, Bullrich fue protagonista de otro meme ya que votó, pero al doblar mal la boleta, debió regresar al box: “Doblé la boleta en dos, pero era en tres”.

Entre risas, la funcionaria enfatizó que, de igual modo, es una nueva forma de voto que sirve y señaló: “Tuve la convicción y voté rápido”.

“Estamos frente a una elección en la que hay que reflexionar el voto”, subrayó y remarcó que, si la gente la acompaña, “voy a asumir en el senado para lograr mayor gobernabilidad y así tener las leyes que necesita el país”.

Acerca de la participación electoral, Bullrich fue consciente de que se trató de “un año bastante cansador” ya que la ciudadanía tuvo que ir varias veces a las urnas: “Capaz piensan que ya votó, pero esta es la que se deciden las dos cámaras, por eso pido que la gente salga y haga el sufragio”.

Al ser consultada sobre si puede haber cambios a futuro, destacó que la decisión de la modificación del gabinete fue exclusiva del presidente Javier Milei y que “el lunes va a ser igual que el viernes”.

“Hay que sacar a la argentina de ser un país pobre, a uno rico”, reflexionó y finalizó que “todos los cambios son bienvenidos”.