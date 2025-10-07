¿Doble juego de Abarca? Un bingo con Andino y un gesto con Martín: los detalles El intendente de Albardón participó de un acto en Campo Afuera con el candidato del peronismo. También tuvo una señal de buena voluntad con el orreguismo al prestar las instalaciones de la Liga de Fútbol.

El orreguismo puso la lupa en Albardón. El gobernador Marcelo Orrego participó en un evento de campaña en la sede de la Liga de Fútbol del departamento. Estuvo acompañado por el vicegobernador y candidato a diputado nacional, Fabián Martín, y la tropa del Partido Bloquista. Al mismo tiempo, en la Unión Vecinal de Campo Afuera, el peronismo, con el intendente Juan Carlos Abarca, organizó un bingo para los vecinos. Dos hechos que aparentemente no tienen nada que ver dejaron un dato sobre el presunto comportamiento electoral del cacique justicialista. ¿Hace el mismo juego que en la Legislatura provincial?

El domingo, Albardón fue el epicentro de la campaña. El oficialismo provincial hizo un despliegue, con el Gobernador a la cabeza, en la Liga de Fútbol, un espacio referenciado a Abarca, que gobierna el departamento desde hace décadas en una sucesión permanente con Cristina López y, la última vez, con el arquitecto Jorge Palmero. En tanto, el Partido Justicialista llevó los candidatos a Campo Afuera, con la participación del propio intendente.

“Cerca de los vecinos de Albardón. Compartimos una hermosa jornada junto a las familias albardoneras, escuchando, conversando y proyectando juntos el San Juan que queremos y que nuestro frente Por San Juan va a defender en el Congreso”, escribió Orrego en redes sociales. En tanto, el candidato del peronismo, el exintendente de San Martín Cristian Andino, publicó: “Con la convicción de siempre, seguimos recorriendo cada rincón de nuestra provincia. Compartí una hermosa tarde con las vecinas y vecinos de Campo Afuera, en Albardón, escuchando sus historias, sus preocupaciones y sus sueños”.

Fuentes calificadas del justicialismo aseguraron que existieron sospechas sobre los movimientos de Abarca en la campaña. Si bien manifestaron que el intendente de Albardón está alineado al senador nacional Sergio Uñac y que camina con Andino, dejaron un margen a la posibilidad de “gestos” con el orreguismo. El antecedente político de la buena sintonía entre Abarca y Orrego existe en la Cámara de Diputados de San Juan, donde el albardonero tiene doble poder de juego porque dos legisladores le responden: el departamental, Pedro Albagli, y la proporcional López.

En el pasado reciente, hubo movimientos zigzagueantes del cacique justicialista. Se notó en la votación por la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Abarca envió a Albagli a votar a favor del proyecto oficialista, mientras que López votó en contra, a tono con buena parte del bloque Justicialista. La sesión de agosto del 2024 expuso la jugada de los albardoneros. La exintendenta siguió la línea del uñaquismo, pero el dirigente deportivo -Albagli- tuvo un “gesto” de gobernabilidad con Orrego.

Por eso, la interpretación de las fuentes que orbitan al oficialismo provincial es que Abarca tuvo un gesto de similares características al “prestar” las instalaciones de la Liga de Fútbol, que está ubicada a metros de la Plaza Departamental. Por su parte, desde el justicialismo aseguraron que es una jugada riesgosa. Principalmente porque el intendente ganó en el 2023 gracias a la Ley de Lemas. De hecho, tuvo el respaldo de los votos bloquistas, que desnivelaron a su favor y ahora ya no están.

Los números finos, de acuerdo al escrutinio definitivo, el lema San Juan por Todos (Abarca) sumó 8.231 votos y Unidos por San Juan (los candidatos de Orrego) alcanzó los 7.686 votos. Con esos datos, los más frescos que hay, el oficialismo provincial tiene la expectativa de un batacazo en Albardón. Pero en el peronismo son cautos: hasta ahora no perdió en ese distrito y confía en resistir.