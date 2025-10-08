El Gobierno apelará el fallo que rechazó a Santilli como primer candidato de LLA En Casa Rosada buscarán ante la Cámara Nacional Electoral que se produzca el corrimiento formal y que Karen Reichardt se ubique como segunda postulante. También estimaron el costo de la reimpresión de las boletas.

El Gobierno apelará el fallo del juez electoral Alejo Ramos Padilla que rechaza el pedido de la alianza La Libertad Avanza para que, luego de la baja de la candidatura de José Luis Espert, la boleta libertaria sea encabezada por Diego Santilli, lo que implicó que Karen Reichardt pasase a ser automáticamente la cabeza de lista. Mientras tanto, en la Casa Rosada creían que no iba a prosperar el pedido para reimprimir las boletas con los nuevos candidatos.

“Apelaremos”, confirmó un integrante de la mesa chica de Milei. El reclamo se hará ante la Cámara Nacional Electoral (CNE). Los estrategas libertarios buscan que Santilli quede como primer candidato en la formalidad, pese a que su cara no vaya a figurar en las boletas que ya fueron impresas y están a la espera de ser distribuidas en toda la provincia.

Catalán envió un informe a Ramos Padilla con la información que este último le había pedido sobre los diferentes detalles operativos que implicarían una reimpresión de las boletas. La respuesta de oficio enviada por el ministro indicó que el costo de una nueva tanda de BUP sería de $ 12.169.655.000. La información fue recabada ayer por el Correo Argentino en diálogo con las imprentas que están habilitadas a hacer este tipo de papeletas.

El funcionario indicó que el Ministerio del Interior cuenta con los créditos presupuestarios suficientes como para cubrir ese gasto y que solo restaría de una nueva adenda con el Correo Argentino, sin necesidad de un nuevo proceso licitatorio. Además, estimó que el proceso de reimpresión desde el inicio de puesta en marcha de las maquinarias hasta su entrega en el Juzgado electoral arroja un total de cinco días por cada lote 3.300.000 unidadades cada una.

El Gobierno cree que podría haber un impacto en la dinámica del voto libertario si Espert se mantiene en las Boletas Únicas Papel (BUP), tal y como parece que se va a sostener en un próximo fallo de Ramos Padilla. “Vamos a tener que hacer pelado a Santilli”, bromeó un importante miembro del Gabinete esta mañana.

Fuente Infobae