Fabían Martín se diferenció de la gestión de Milei: “Nosotros sí creemos en la obra pública” El vicegobernador, candidato a diputado nacional del frente Por San Juan, se refirió a las problemáticas que buscarán solucionar y las políticas de la gestión de Orrego que defenderán.

El vicegobernador Fabián Martín habló por primera vez como candidato a diputado nacional del frente Por San Juan, como se conoció este domingo tras el cierre de listas para las próximas elecciones legislativas en octubre.

“Para mí es un honor que mi Frente me haya designado y estar conduciendo esta lista. Voy a trabajar muy firme junto a quienes la integramos y junto a toda nuestra militancia para lograr un buen resultado electoral y enfrentar con este resultado electoral todo lo bueno que se viene haciendo en San Juan”, dijo Martín. “Hemos decidido jugar de manera por fuera de estas dos fuerzas nacionales, pero entendiendo que en nuestro territorio la gente le interesa lo que pasa en San Juan y lo que le pasa a los sanjuaninos”, sostuvo.

Sobre cuál será el proceder después de la elección, teniendo en cuenta su cargo como vicegobernador de la provincia, Martín aseguró que su posición es cumplir con el mandato de las urnas. “Yo vengo con toda la intención de hacer el mejor papel, de sacar el mejor resultado electoral, de ganar las elecciones junto a toda nuestra gente y con toda la intención de asumir en la Cámara de Diputados. Nosotros venimos a jugar fuerte. Creo que ya los sanjuaninos algo nos conocen, a Marcelo, a mí”, expresó Martín en Radio Sarmiento.

“Mi intención es asumir el cargo como corresponde. Para eso venimos, para eso nos proponemos como candidatos” sostuvo y aclaró que se activarán procesos constitucionales y que “los diputados designan a la autoridad que va a presidir la Cámara. Que no sería un vicegobernador, sino que sería un presidente de Cámara, como lo establece la Constitución”.

“Nos hemos posicionado muy lejos del Justicialismo y también diferenciándonos de La Libertad Avanza, a quien apoyamos en la mayoría de sus políticas, pero cuando tenemos que diferenciarnos, lo hacemos. Queremos ser libres en nuestros pensamientos”, apuntó en una charla que mantuvo en la mañana con Radio Light.

Sobre el estilo provocativo del gobierno Milei , Martín se mostró a favor de un estilo más respetuoso. “No me gusta que haya expresiones verbales o insultos de unos para otros, entendemos a la política como una cuestión de construcción, porque además ocupamos la función pública, tenemos que dar un ejemplo. La política del odio, esto me parece no necesaria. La política que si no pensás igual que yo, sos mi enemigo, de ninguna manera, ni en la propia familia pensamos todos iguales”.

“Se habla mucho de libertad, la palabra libertad. Pero no hay libertad, porque libertad es que cada uno piense lo que le parezca y que pueda expresarse, y libertad también es construir consenso con aquellos que no piensen igual que nosotros”

A Marcelo (Orrego) y a todo nuestro equipo, nuestros militantes, siempre nos van a encontrar en el diálogo, siempre nos van a encontrar en la construcción, siempre le vamos a desear lo mejor, en este caso al Gobierno Nacional” dijo .

“Es una elección donde se eligen legisladores nacionales, pero en cierta forma puede ser un plebiscito. Por eso digo que es importante ratificar el rumbo que nosotros venimos tomando”, dijo Martín en Radio Light.

“Cuando fuimos oposición en San Juan, siempre le pusimos el hombro, y cuando tuvimos que criticar, criticamos, pero lo hicimos con respeto. Y bueno, en ese sentido también nos identificamos, tenemos otra línea, nosotros sí creemos en la obra pública. Por supuesto que la obra pública a nivel nacional se distorsionó de una manera tremenda, inclusive hay una expresidenta que hoy está presa por ese motivo, pero eso no significa que toda la obra pública sea mala, porque la corrupción, no hace falta obra pública para que haya corrupción.

Respecto al proceder de este año de los diputados nacionales oficialistas, Martín dijo que “con nuestras diputadas nacionales Nancy Picón y María de los Ángeles Moreno, hemos apoyado la mayoría de las cuestiones que planteó el gobierno nacional, le dimos herramientas, le dimos gobernabilidad, pero en algunas cosas nos opusimos, no los apoyamos” dijo Martín y resaltó temas como el financiamiento de las universidades y el aumento a los jubilados son problemáticas que debieron ser tenidas en cuenta. “Sabemos que el sistema está ciertamente quebrado y afectado, pero también sabemos que se podría haber hecho un esfuerzo, porque si se bajaron algunos puntos de las retenciones al grano, a la ganadería, que también me parece muy bien, pero tal vez se podría haber ocupado parte de esos recursos que va a quedar para los productores, para que generen más trabajo, para que generen mayor producción, a lo mejor una partecita de ahí debió destinarse a los jubilados” sostuvo el candidato.