José Luis Gioja y Sergio Uñac, entre los nombres de la lista que encabeza Cristina Kirchner La ex presidenta estará acompañada por ex funcionarios, intendentes, diputados, senadores y sindicalistas. Todavía se espera conocer la nómina que irá junto al gobernador Roberto Quintela.

Horas después del llamado a la unidad de Axel Kicillof y mientras aún se espera por conocer a los referentes que acompañarán al riojano Roberto Quintela, desde el entorno de Cristina Kirchner revelaron quiénes integrarán su lista definitiva para competir por la presidencia del Partido Justicialista. Y entre los nombres que figuran como candidatos a consejeros aparecen los sanjuaninos José Luis Gioja y Sergio Uñac.

La nómina de Primero la Patria estará encabezada por la ex mandataria y detrás irán cinco candidatos a vicepresidentes. El candidato a vicepresidente primero será el titular del bloque de senadores, José Mayans. La segunda vicepresidencia será para la senadora catamarqueña Lucía Corpacci.

La candidatura de la tercera vicepresidencia es para el titular del bloque de diputados de UP, Germán Martínez; la cuarta es para la intendenta de Moreno, Mariel Fernández y la quinta para el secretario general de Smata, Ricardo Pignanneli.

Los Consejeros titulares serán: Sonia Alesso (Secretaria General CTERA), Juan Manzur (senador nacional), Eduardo de Pedro (senador nacional), Abel Furlan (secretario general de la UOM), Víctor Santa María (secretario general de SUTERH), Juan Manuel Olmos (Auditor General de la Nación), Sergio Uñac (senador nacional y ex gobernador de San Juan), Agustín Rossi (ex jefe de Gabinete), Felipe Solá (ex Canciller), Gustavo Menéndez (Intendente de Merlo), José Neder (senador nacional), Anabel Fernández Sagasti (senadora nacional), Daniel “Tano” Catalano (secretario general ATE Capital), Guillermo Moser (Secretario general de Luz y Fuerza), Kelly Olmos (ex ministra de Trabajo), Norberto di Próspero (secretario general de la Asociación del Personal Legislativo), Pablo Yedlin (diputado nacional), Julián Domínguez (ex ministro de Agricultura), José Luis Gioja (ex gobernador de San Juan), María Emilia Soria (Intendente de General Roca), Leo Nardini (Intendente de Malvinas Argentinas), Federico Susbielles (Intendente de Bahía Blanca), Antonio Rodas (senador nacional), Federico Otermin (Intendente de Lomas de Zamora), Agustina Propato (diputada nacional) y Carlos Linares (senador nacional).

Los primeros cinco lugares son para dirigentes kirchneristas de distintos sectores del país. Además de conducir el bloque de UP en la Cámara alta, Mayans es un hombre de extrema confianza del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, que fue uno de los promotores de la candidatura de CFK a la presidencia del PJ.

Fue el mandatario formoseño el que, durante una reunión en el Insituto Patria, le dijo a la ex mandataria que tenía que asumir la conducción del partido y que debía, desde ese lugar, ser clave en la reorganización del peronismo. Mayans hizo lo propio durante una reunión que compartió con CFK y sus dos compañeras en la conducción del bloque: Anabel Fernández Sagasti y Juliana Di Tullio. Pocos días después se inició el operativo clamor.

Corpacci, que es la candidata a vicepresidenta segunda, es la ex gobernadora de Catamarca y presidenta del PJ de su provincia. Tiene buena relación con Raúl Jalil, actual gobernador y uno de los apuntados por Cristina Kirchner por su cercanía con el gobierno de Javier Milei, que quedó explicitada en el acompañamiento en la votación de la Ley Bases y la ausencia de una diputada que le responde en la votación para dar vuelta el veto a la ley de financiamiento universitario.

Martínez responde políticamente al ex jefe de Gabinete Agustín Rossi. Rosarino y de larga trayectoria en la Cámara baja, asumió la conducción del bloque después de que Máximo Kirchner renunciara, tras el acuerdo del gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con muñeca política, pudo contener a un bloque con fisuras y choque de intereses entre el kirchnerismo duro y el peronismo del interior.

Mariel Fernández se acercó mucho al hijo de la ex presidenta en los últimos dos años. Proveniente del Movimiento Evita, es una intendenta que juega políticamente en sintonía con La Cámpora y que es cercana a Emilio Pérsico, secretario general de la organización y líder de la facción que quedó cerca de CFK. Representando el mismo movimiento, pero en la vereda de Axel Kicillof, quedó Gildo Onorato.

Pignanelli, que se quedó con la candidatura a la quinta vicepresidencia, pertenece a un gremio que siempre estuvo cerca del kirchnerismo. De perfil más bajo, en los últimos años le dio lugar a Enrique “Paco” Manrique, que es secretario adjunto del sindicato de los mecánicos y diputado nacional. La semana pasada el legislador decidió dar un portazo y se fue de la conducción de la CGT.

Esta mañana el gobernador Quintela ratificó que competirá con Cristina Kirchner para presidir el partido, y si bien pidió “bajar los decibeles” en la disputa interna, dejó un fuerte mensaje al pedir “cuidar y proteger” a Kicillof.