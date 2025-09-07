La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, votó este mediodía en una escuela de Vicente López, donde destacó que esta jornada electoral “es importante” y enfatizó que “la gente tiene que ir a votar”.
“Es importante, la gente tiene que venir a votar”, dijo en unas breves declaraciones al canal LN+ mientras aguardaba para ingresar al cuarto oscuro y emitir su voto en la mesa asignada.
Luego, evitó hacer más declaraciones a la prensa y se retiró por la Avenida del Libertador escoltada por un grupo de militantes de La Libertad Avanza que cantaban “olé, olé, olé, olé, Jefe, Jefe”.
La funcionaria y hermana del presidente Javier Milei votó en el Instituto Pedro Coveda, ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen en ese distrito del norte del Gran Buenos Aires.