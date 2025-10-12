Laura Palma, sin filtros: la charla con Hensel, el “desastre” en Gobierno y la expectativa orreguista en Pocito La ministra habló sobre sus inicios políticos con Marcelo Orrego, contó qué es "defender San Juan" y anticipó un triunfo en su departamento natal. Hubo palos para el peronismo.

La ministra de Gobierno, Laura Palma, participó de Data Fina, el programa de análisis político de Radio Colón (FM 106.3) y dio una entrevista sin filtros sobre su carrera, la visión sobre función pública e incluso las expecativas para las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre. La funcionaria, que se define como una “discipula de Marcelo Orrego”, tuvo duras consideraciones con el peronismo y reveló detalles de la reunión de transición con el exministro Alberto Hensel.

Con su hijo Bautista, de 3 años, en brazos, la candidata a diputada nacional por el frente Por San Juan habló sobre su procedencia política. “En el 2006 me recibí (de abogada), en el 2007 conocí a Marcelo Orrego, empezamos a llevar causas en común porque somos colegas. Empecé a colaborar en Producción y Trabajo ese año. Después, durante los ocho años que Marcelo fue intendente de Santa Lucía, estuve en el municipio. Primero a cargo de la Dirección de la Mujer, y después a cargo de la Dirección de Rentas”, contó.

Esas primeras experiencias decantaron en dos candidaturas en la lista de concejales de Orrego en Pocito. La última vez, en el 2003, acompañó a la postulante a la intendencia, Belén Barboza. Si bien quedó electa, sabía que no iba a asumir. “Con el Gobernador tenemos contacto permanente, soy parte del equipo desde que comenzó. Cuando él salió electo, yo sabía que no iba a asumir como concejal porque era muy probable que me pidiese que lo acompañe en la Provincia. No tenía idea dónde. Me llamó el mismo día que recibí el diploma de concejal electo y me pidió ir al Ministerio de Gobierno. Fue un gran desafío”, comentó.

En ese sentido, la funcionaria orreguista reveló cómo fue la primera aproximación a la cartera de Gobierno. “Me senté a hablar con Hensel y me dijo que no le gustaba, que no era un ministerio muy agradable. A mí me encanta el Ministerio de Gobierno, tiene un montón para dar. Toda la gente me recibió muy bien”, reveló. Acto seguido, ahondó en un cuestionamiento a la gestión uñaquista: “La Dirección de Tránsito y Transporte era un desastre. Más allá de la Red Tulum, en el sistema de taxis y remises no había documentación, no había legajos. No sabíamos quiénes estaban habilitados. Era un desastre en lo administrativo. Tampoco había un sistema para acceder a las licencias y su historial. Ahora lo estamos poniendo bien al día”.

Asimismo, Palma habló sobre el proyecto de Ley de Transporte que impulsó el Poder Ejecutivo y que actualmente está frenado en la Cámara de Diputados provincial. “Está en stand by. Tengo toda la esperanza en que salga aprobada. La gran virtud de la ley es la modernidad, la competencia, las opciones para el usuario. Entiendo que puede requerir más estudio. Nosotros sabíamos desde el primer día que asumimos que San Juan necesita una nueva Ley de Transporte. Fue una idea que trabajamos y cocinamos. No salió de un día para el otro. Hemos analizado cada parte de la ley. Quizá los diputados necesitan procesar algunas cuestiones. No está mal que se abra debate, para eso está la Cámara”, manifestó la ministra.

En modo full campaña, la candidata oficialista comentó que las “realidades de los departamentos son distintas” y que ve a los vecinos “desencantados con la clase política”. “Leo los comentarios en las redes sociales, la gente dice que nos queremos hacer los normales cada vez que subimos un video. Pero somos personas normales. Voy y vengo con mis hijos, por ejemplo”, resaltó.

Luego, puntualizó el significado de “defender San Juan”, el leit motiv del orreguismo para las legislativas nacionales. “Creo que los diputados de La Libertad Avanza, van a votar lo que pida Milei. Van a ser funcionales a su jefe político. En el caso del peronismo, no les interesa que al gobernador Marcelo Orrego le vaya bien. Públicamente manifestaron que quieren volver. Entonces, tampoco van a apoyar medidas que le hagan bien a la provincia si eso le hace bien al gobierno de Orrego. Son intereses personales, no provinciales”, consideró. Por el contrario, aseguró que, en el frente Por San Juan, “somos sanjuaninos, somos parte del Gobierno provincial, queremos que le vaya bien a Orrego y a la provincia. Vamos a apoyar y proponer todo lo que sea bueno para San Juan. No vamos a recibir, y si la recibimos no vamos a ceder, ante cualquier llamada de Nación que quiera presionarnos”.

Finalmente, dio su visión sobre su terruño, Pocito, actualmente administrada por el peronista Fabián Aballay. “Se nota la falta de recursos. Tal vez estaban acostumbrados a gobernar con recursos de sobra. Ahora que hay que tener una gestión austera, no veo obras. Las obras de pavimento en Pocito se hicieron con fondos provinciales. La Provincia llegó a todos los departamentos. Se terminó la Calle 5, se pavimentó calle Mendoza, en el tramo de 14 a 17. Le llevé el pedido al Gobernador y lo pavimentamos”, lanzó Palma, quien manifestó que el orreguismo está en condiciones de ganar en el departamento: “Podemos ganar Pocito. Nos recibieron muy bien. Confío en los pocitanos. Veo entusiasmo en la gente”.