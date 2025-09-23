Mauricio Macri en reunión de candidatos del PRO: “Es un momento para ser muy prudentes” El expresidente reapareció para encabezar un encuentro a puertas cerradas que se realiza en la sede partidaria de la calle Balcarce.

El expresidente reapareció para encabezar un encuentro a puertas cerradas que se realiza en la sede partidaria de la calle Balcarce. Es su primer movimiento político tras la derrota en Buenos Aires y de cara a las elecciones de octubre.

En un contexto de turbulencia política y económica, sin diálogo con Javier Milei y con dirigentes que ya no ocultan sus críticas por diferencias ideológicas, como Cristian Ritondo y Silvia Lospennato, Mauricio Macri reapareció hoy para encabezar un encuentro en el que impulsará a todos los candidatos del PRO que competirán en octubre.

“Es un momento para ser muy prudentes”, indicó el ex mandatario en un breve diálogo con la prensa cuando llegó a la sede partidaria. “Nunca fui de los que creyeron que cuanto peor, mejor”, enfatizó antes de ingresar al lugar de reunión donde están Cristian Ritondo, Diego Santilli, Fernando de Andreis, Francisco Quintama, Ezequiel Sabor, entre otros dirigentes.

El encuentro se realiza en la sede de la calle Balcarce, desde las 10, y es a puertas cerradas. Se trata del primer movimiento político del expresidente tras la dura caída en las elecciones de Buenos Aires, donde amarillos y violeta sellaron una alianza que se replica, además, en otras 10 provincias y en CABA.

Antes de ingresar a la reunión, Macri realizó una declaración breve y prometió hablar a la salida

La coordinación de la reunión estuvo a cargo del secretario general del PRO, Facundo Pérez Carletti que, además, es candidato a senador nacional por Santiago del Estero, en el marco del frente Despierta Santiago.

“No se va a extender sobre nada que no sea la agenda electoral de cada una de las provincias”, aclararon desde el PRO. Es decir, no será una instancia para dirimir, por ejemplo, las internas políticas que quedaron expuestas la semana pasada en la última sesión de Diputados, donde se produjo una acalorada discusión entre el presidente del bloque, Cristian Ritondo, y Silvia Lospennato.

Tampoco se prevé una definición sobre el cambio de estrategia libertaria para sumar al PRO, por ejemplo, a la campaña porteña. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al frente de la boleta de senadores, insistió en los últimos días en abrir un canal de diálogo entre la Casa Rosada y Mauricio Macri y en exteriorizar el acuerdo electoral entre ambas fuerzas.

Un importante funcionario del gobierno de Jorge Macri, consultado por Infobae en aquel momento, desconfió de los guiños de Bullrich. “No nos querían en la campaña, no querían a nuestros candidatos, no querían el amarillo… Los términos del acuerdo estaban claros: los dos candidatos nuestros en lugares marginales a cambio de un poco de paz. Ahora, si quieren renegociar, habrá que sentarse y ver qué ofrecen”.

En línea con los gestos de Bullrich para involucrar a Macri y el PRO, durante el fin de semana el que hizo una referencia directa fue el propio Milei. “No estamos hablando, pero tampoco es que están cerradas las puertas al diálogo. El otro día tuvo un gesto muy positivo hacia el presupuesto”, indicó el Presidente. “Las relaciones a veces se enfrían, a veces se profundizan”, completó.

Y agregó: “Yo creo que los desafíos que tiene enfrente Argentina requieren que todos los que estamos en contra del partido del Estado y del kirchnerismo y todos sus socios siniestros que se quieren mostrar moderados, pero en realidad terminan votando con el kirchnerismo. Estamos todos juntos. Hay puentes”.

En Balcarce, pero también en Olivos

Muchos de los candidatos que están al tercer piso de la sede partidaria del PRO, ubicada en el barrio porteño de San Telmo, fueron la semana pasada a la quinta de Olivos para reunirse con Milei y el pleno del gabinete, en una cumbre que sirvió para reordenar la estrategia de campaña.

“El Presidente estaba de muy buen ánimo con relación a las elecciones, informó sobre el trabajo de campaña y estaban todos los ministros para responder dudas; además, se trabajó en los ejes discursivos, como el plan para sacar a la Argentina de la pobreza, los logros obtenidos hasta ahora y que están preparados para cualquier turbulencia, inclusive la que ocurrió esta semana”, explicó un candidato amarillo que integra una lista violeta.

El encuentro en Olivos se realizó en el auditorio y duró cerca de tres horas. El impulsor de este cónclave fue el mismo Milei, que reiteró que estos meses serán de fuerte volatilidad. “Vienen por nosotros”, reconstruyó un legislador que estuvo allí. En aquel momento no se anticiparon las decisiones que se conocieron el lunes y que cambiaron el ánimo en los mercados y hacia el interior del gabinete.

Se trata del anuncio de eliminar las retenciones para la exportación de granos y carnes, hasta el 31 de octubre, para aumentar la oferta de dólares. Y, por otro lado, la confirmación por parte del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, de que su país asistirá de manera “grande y contundente” a la Argentina.

