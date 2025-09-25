Milei se reunió con Benjamin Netanyahu y pidió por la pronta liberación de los rehenes en Gaza El encuentro se dio en el marco de la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrolla esta semana en Nueva York.

El presidente Javier Milei sostuvo esta tarde una reunión con el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante la cual abordaron principalmente la situación de los rehenes cautivos en Gaza, desde hace casi dos años.

El encuentro se dio en el marco de la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrolla esta semana en Nueva York.

En la reunión, el mandatario argentino reiteró su “firme compromiso de colaborar en todas las instancias necesarias” para lograr su pronta liberación y planteó la plena disposición para trabajar en conjunto con las autoridades israelíes con ese fin.

Asimismo, “intercambiamos visiones sobre la cooperación científica y tecnológica entre nuestros países, así como sobre otros aspectos de la relación bilateral, reafirmando la voluntad compartida de seguir profundizando los lazos de amistad y colaboración que unen a la Argentina e Israel”, sostuvo el Presidente.

Tras la cita, el jefe del Estado argentino recibió un premio de la organización B’nai B’rith. Posteriormente, se reunirá con el presidente del Congreso Mundial Judío, Donald S. Lauder y el Director del Consejo Judío Latinoamericano, Claudio Epelman, luego de lo cual emprenderá el regreso a la Ciudad de Buenos Aires luego de desplegar una intensa agenda en Nueva York.