Orrego inauguró obras en la cancha de hockey del Camping Centro Comercial de Santa Lucía Los trabajos incluyeron el techado de 2.320 m², la instalación de un moderno sistema de iluminación, y trabajos de infraestructura que garantizan mayor confort y seguridad para los deportistas de esta institución.

Durante la tarde de este lunes 15 de septiembre, el gobernador Marcelo Orrego inauguró las obras de modernización en la cancha de hockey del Camping Centro Comercial de Santa Lucía. Dentro de los trabajos realizados, que dotarán de mayor confort y seguridad a toda esta comunidad deportiva, se destacan el techado de 2.320 m², y la instalación de un moderno sistema de iluminación.

En este sentido, el primer mandatario afirmó: “Creo firmemente en que el Estado deber proteger y ayudar a las instituciones, porque son ellas las que cuidan a nuestros hijos. Puntualmente, el deporte da vida, salud, disciplina y nos enseña a compartir, y por eso es una de nuestras prioridades”.

Asimismo, destacó: “Son momentos de crisis para todo el país y no contamos con los fondos nacionales que contaron otras administraciones, pero con mucho esfuerzo logramos concretar obras como esta, y tenemos el objetivo de seguir trabajando por el presente y el futuro de todos los sanjuaninos”.

Además, el gobernador participó del corte de cinta y el descubrimiento de una placa conmemorativa, y junto a las autoridades de Deportes presentes, hizo entrega de variados elementos destinados a la práctica deportiva en esta institución santaluceña.

El proyecto fue ejecutado en coordinación entre el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, que tuvo a su cargo la dirección técnica e inspección de la obra. De esta manera, el Gobierno provincial reafirma su compromiso de consolidar espacios deportivos de primer nivel, en beneficio de jugadoras, jugadores y espectadores.

Los trabajos contemplaron la utilización de 120 m³ de hormigón H21 en fundaciones y bases de columnas, junto con 10.000 kilos de hierro para armaduras y arrastramientos. Además, la estructura incorporó 82.000 kilos de acero que aportan solidez y durabilidad, y el nuevo sistema de iluminación cuenta con 89 luminarias LED de 180 watts, que cumplen con estándares internacionales y elevan la calidad de la práctica deportiva.

Además de Orrego, de la actividad también participaron el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; la ministra de Gobierno, Laura Palma; el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; el secretario de Deportes, Pablo Tabachnik; la subsecretaria de Obras Públicas, Andrea Fernández; el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, y demás autoridades municipales.