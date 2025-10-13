Paro de CTERA para el martes 14 de octubre: en San Juan adhieren UDAP y AMET UDA, que está nucleada bajo CGT, no se sumará a esta huelga.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) llevará adelante este martes 14 de octubre una jornada de paro en todo el país y una movilización al Congreso Nacional.

En San Juan dos de los tres gremios docentes declararon su apoyo a la medida de fuerza. UDAP (Unión Docentes Agremiados Provinciales) y AMET (Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica) son los sindicatos locales que decidieron adherir a la medida de fuerza, cumpliendo un paro de 24 hs pero sin movilización.

Por su parte, UDA, que está encolumnada en la CGT, no se sumará a la protesta iniciada por CTERA, aunque no descartan otro tipo de acciones que comunicarán en las próximas horas.

UDAP ya había adelantado días atrás que sus afiliados acatarán la medida de fuerza, mientras que este lunes Daniel Quiroga, secretario general de AMET, confirmó los afiliados locales adherirán a la medida de fuerza convocada por CTERA; además de sumar una segunda jornada protesta el miércoles 15, que consistirá en “reuniones de concientización” sin interrupción de clases.