Silvana Romero Meglioli, nueva jueza de Familia: ocupará el cargo que dejó Jorge Almirón Es actualmente funcionaria del Poder Judicial

Con despacho favorable de la Comisión de Justicia y Seguridad, y en atención a la Comunicación Oficial remitida por el Consejo de la Magistratura, mediante la cual se eleva la terna de candidatos para cubrir el cargo vacante de Juez de Primera Instancia del Fuero de Familia, el cuerpo legislativo procedió hoy a la elección del flamante magistrado.

La terna para cubrir el cargo que dejó el fallecido juez Jorge Almirón tuvo 55 anotados, quedando en terna los abogados Ana Martina Dai Pra, Silvana Lorena Romero Meglioli y Ricardo Daniel Romero.

La elegida fue Silvana Lorena Romero Meglioli, quien se desempeña actualmente en una Defensoría oficial.

La flamante funcionaria tiene una enorme experiencia puertas adentro del Poder Judicial en temas de Familia y cuenta con especializaciones.

Los antecedentes académicos de Romero Meglioli cuentan con la particularidad que fue abanderada en los niveles Primario, Secundario y Universitario, recibiéndose como abogada en la Universidad Nacional de San Juan.