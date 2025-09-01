Victoria del oficialismo en los comicios correntinos

“Corrientes demuestra que el camino es por el centro. Chau a los extremos”, destacó, desde sus redes sociales, el espacio de Provincias Unidas, al que pertenece el gobernador saliente Gustavo Valdés. Los hermanos Valdés fueron felicitados por los gobernadores que integran ese espacio, que destacaron el “modelo de gestión exitoso” y la defensa del “interior del país”. Es que anoche, al cierre de esta edición, el candidato oficialista a gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés (hermano del mandatario saliente), se imponía con más del 52% de los votos y se convertía en el nuevo gobernador electo sin necesidad de ir a segunda vuelta, en un resultado que parecía muy difícil de revertir.

En segundo lugar se ubicaba el peronista Martín Ascúa, patrocinado por los K; tercero quedaba Ricardo Colombi (Encuentro por Corrientes) y, en cuarto lugar y con menos del 10% de los votos, se encontraba anoche el candidato de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón. El conteo definitivo de los votos comenzará el martes 2 de septiembre a las 18, en la Legislatura Provincial.