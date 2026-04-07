Racing debutó en la Copa Sudamericana con un sólido triunfo en Bolivia

En la Copa Sudamericana , Racing venció 3-1 a Independiente Petrolero en la altura de Sucre y comenzó con el pie derecho la defensa del título.

Racing celebró en Bolivia en su debut en la Copa Sudamericana con una sólida victoria.

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En el inicio de la Copa Sudamericana, Racing Club mostró carácter y eficacia para superar 3-1 a Independiente Petrolero en Sucre. El equipo de Gustavo Costas debutó con una victoria clave, incluso con mayoría de suplentes y tras el golpe del clásico perdido.

Con goles de Gonzalo Sosa, Gastón Martirena y Adrián “Toto” Fernández, la Academia impuso condiciones en la altura. El descuento llegó mediante Thomaz Santos, de penal, en un partido que tuvo dominio argentino en los momentos determinantes.

Dominio y efectividad en la altura El encuentro se disputó en el Estadio Olímpico Patria, donde Racing manejó mejor los tiempos y aprovechó sus oportunidades. A pesar de presentar un equipo alternativo —solo con Facundo Cambeses y “Maravilla” Martínez como habituales titulares—, el conjunto de Avellaneda respondió con personalidad.

La victoria no solo suma tres puntos, sino que también posiciona a Racing como líder del Grupo E, a la espera del duelo entre Botafogo y Caracas. Este arranque refuerza su objetivo de volver a ser protagonista en el certamen continental.