Racing debutó en la Copa Sudamericana con un sólido triunfo en Bolivia

En el inicio de la Copa Sudamericana, Racing Club mostró carácter y eficacia para superar 3-1 a Independiente Petrolero en Sucre. El equipo de Gustavo Costas debutó con una victoria clave, incluso con mayoría de suplentes y tras el golpe del clásico perdido.
Con goles de Gonzalo Sosa, Gastón Martirena y Adrián “Toto” Fernández, la Academia impuso condiciones en la altura. El descuento llegó mediante Thomaz Santos, de penal, en un partido que tuvo dominio argentino en los momentos determinantes.
Dominio y efectividad en la altura
El encuentro se disputó en el Estadio Olímpico Patria, donde Racing manejó mejor los tiempos y aprovechó sus oportunidades. A pesar de presentar un equipo alternativo —solo con Facundo Cambeses y “Maravilla” Martínez como habituales titulares—, el conjunto de Avellaneda respondió con personalidad.
La victoria no solo suma tres puntos, sino que también posiciona a Racing como líder del Grupo E, a la espera del duelo entre Botafogo y Caracas. Este arranque refuerza su objetivo de volver a ser protagonista en el certamen continental.
Lo que viene para Racing
El próximo compromiso será ante Botafogo, en el Cilindro de Avellaneda. Sin embargo, el equipo no contará con público debido a una sanción de Conmebol, arrastrada desde la edición anterior.