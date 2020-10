Florencia Peña ha sabido transformarse en los últimos años. Más allá de su reconocimiento como actriz, en el último tiempo la blonda se volvió modelo de varias marcas y observar su escultural cuerpo en las redes sociales es una costumbre. Y ahora, también se lanzó como cantante solista.

Hace un mes la exjurado del Bailando que se negó a participar del Cantando 2020 presentó su primer videoclip del tema “Qué actitud”. La producción artística la realizó con la ayuda de su exmarido Mariano Otero, quien es el autor de la canción. En el clip de su tema, participan Cande Molfese, Andrea Taboada, Marley, Yanina Latorre y Marcelo Polino.

Además, anteriormente había presentado su nueva página web. “Es un escaparate virtual, una tienda que refleja mi estilo de vida. Es un espacio donde me siento libre para contarles acerca de mi mundo, lo que me inspira, las prendas que me gustan, los aromas, los colores y todo aquello que me hace bien”, contó.

Este lunes Peña compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi cinco millones de seguidores, una imagen desde una pista de baile. Allí, se la observa luciendo un body negro y bucaneras plateadas mientras se encuentra parada con la mano derecha levantada.

“LA REINA DE LA PISTA ������ (… los lunes, que no hay nadie señora ��) @actitudfdeflor ��Bota bucanera Glitter �� #F de #inFraganti”, escribió la artista que alcanzó su mayor auge luego de interpretar a Moni Argento en “Casados con Hijos”.

A pesar de que Flor en la red social tiene en su perfil “¡Muy Pronto #FlorDeEquipo por @telefe!”, todavía no está confirmada la fecha en que comenzará su programa ni en qué día y horario irá.