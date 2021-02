Una nueva ola de contagios afecta a la farándula argentina. Recientemente se conocieron los casos de Carmen Barbieri, Flavio Mendoza y Pampita, entre otros. Sol Pérez dio positivo por Covid-19 luego de haberse tomado un descanso de la TV. Después de aislarse y recuperarse, la presentadora volvió a trabajar en la preproducción de «MasterChef» y a entrenar: «Acá, volviendo a darle mecha«, escribió en Instagram.

Sol tiene millones de seguidores en esta red social. Muchos la siguen por sus rutinas de ejercicio. Sol entrena en gimnasios desde que tiene catorce años, por lo que es una especialista en el tema. Hace unas horas, la conductora compartió un video levantando pesas y agregó una descripción del ejercicio para sus seguidores. Según dijo, hizo cuatro rounds de estos ejercicios.

Empezó con veinte repeticiones de sentadillas levantando cincuenta kilos. Después hizo diez repeticiones de peso muerto con cincuenta kilos. Sol agregó que el resto del entrenamiento podía verse en la aplicación del gimnasio que promociona. Sus followers le dejaron varios comentarios: «Te amo un montón», «Bien ahí», «Sos la uno, sin duda. Viva la vida sana, viva el entrenamiento«, escribieron.

Recientemente, la conductora respondió a varias preguntas de sus seguidores y reveló que hace deporte desde los cinco años. «¿Es verdad que de chica amás el deporte?», le preguntó un usuario de la red. «Muchísimo. Desde los cinco años más o menos que empecé a hacer deporte. Hice baile, vóley y a los trece encontré mi amor por el patín. Hasta los veinte o más patiné y ahora quiero volver», contestó ella.

Más tarde, otro admirador le preguntó por qué había elegido llevar una vida fitness. Sol Pérez dijo: «Quería ser mejor en lo que hacía y la comida es fundamental». La participante de «MasterChef Celebrity 2» agregó que su objetivo al entrenar va más allá de lo que se ve por fuera: «Me encantan los resultados pero en realidad no es lo que me motiva a seguir entrenando. No me imagino la vida sin entrenamiento«, dijo.