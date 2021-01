Con tan solo 23 años, Kylie Jenner es una de las mujeres estadounidenses más famosas, ha ganado popularidad gracias a su aparición en el reality show "Keeping Up with the Kardashians", una serie familiar.

Kylie se ha convertido en una de las influencers más jóvenes, cuenta con 207 millones de seguidores en su Instagram, además es empresaria y cuenta con una línea de cosméticos muy prestigiosa "Kylie Cosmetics".

Kylie Jenner sorprendió a todos al compartir en su cuenta oficial de Instagram un carrusel de tres fotos, donde se puede apreciar que presume de su belleza dentro del agua, con un bikini nude.

La empresaria acompañó su publicación con el siguiente mensaje “Nadando en 2021”, sin duda deslumbró a todos al presumir su silueta, hasta Manuel Turizo reaccionó y le dio “Me gusta” a la postal.

Kylie contó con el apoyo de todos sus seguidores, quienes no tardaron en darle like al posteo y halagar su belleza.