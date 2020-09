Adabel Guerrero quedó afuera del Cantando 2020 pero tiene otro trabajo. Participa de Sex, la obra de alto voltaje de José María Muscari donde muestra su costado más hot. Para cortar la semana y palpitar el finde, la artista compartió con sus seguidores un video donde se la ve haciendo un sensual baile con una espectacular bikini fluorescente. ¡Qué bomba!

Varios de los usuarios no vieron con buenos ojos su publicación y fueron al cruce. Por un lado, estuvieron los que dijeron que comprarían su entrada para el espectáculo pero que consideraban innecesario este material en su Instagram. Por el otro, elogiaron su figura y le pidieron que hiciera oídos sordos a las críticas.

¿Qué querés comunicar con este video?”, “Querete un poco más como mujer y dejá de mostrarte tanto para tener un poco de cámara, pensá en tu hija”, “Estás mal del coco, ¿qué te pasó?”, “¿A los hijos del marido qué le dicen? ¿Vayan al cuarto que Ada tiene que promocionar su trabajo? Qué mambo convivir con esa señora”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Sus admiradores de siempre, sin embargo, le pidieron consejos para tener ese abdomen marcado y exclamaron que estaba mejor que nunca. “¡Quién pudiera lucir ese lomo!”, coincidieron varios.

Días atrás, Adabel lamentó su eliminación del Cantando 2020. En tiempos vertiginosos para la industria, reflexionó sobre lo mucho que necesitaba ese trabajo para solventar sus gastos en plena mudanza. “Es una lástima habernos ido tan pronto porque creo que podíamos haber hecho cosas muy copadas, a mí me encanta estar en el programa, me encanta cantar y bailar, era una gran oportunidad para crecer artísticamente en lo que es lo vocal en mostrar lo que hago, me divierte, me sacaba un poco la mala onda de la cuarentena. Es laburo que nosotros los artistas estamos muy complicados, entonces era un laburo más que me entraba para costear gastos de la casa”, expresó en LAM.

También habló sobre la posibilidad de volver en un repechaje. “Ojalá que haya uno, aunque no sé si ir porque no sé si me elegirá el jurado. Ojalá que en algún momento cambien parte del jurado así me puedo volver a presentar, porque con este no creo que llegue a ningún lado”, deslizó haciendo referencia a Moria Casán, con quien tuvo un feroz cruce.

Otra de las cuestiones por las que dio que hablar la bailarina fue por haberse mudado con la ex de su marido, a quien -dice- considera su mejor amiga. “Lo decidimos en la cuarentena, ya que ella cuida a mi hija y yo le cuido los hijos a ella. Vamos a poder estar juntos porque si no no la dejan entrar al barrio”, explicó.