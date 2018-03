Siempre cambiante, Cande Tinelli impone tendencia gracias a un estilo súper personal que la transformó en una verdadera it girl. La joven de 27 años no le teme a los cambios de looks y su cabellera ha pasado por el castaño, el negro azabache, el caoba, el rubio e ¡incluso! se animó al "azul caribeño".

"Gris es el nuevo rubio", escribió Cande en su cuenta de Instagram junto a dos fotografías en las que se la ve sentada en el piso, muy canchera, luciendo su nuevo look.

Esta vez, Cande se sumó a una tendencia de moda muy original: el color gris. “Gris es el nuevo rubio”, escribió en su cuenta de Instagram junto a dos fotografías en las que se la ve sentada en el piso, muy canchera, luciendo su nuevo look.

En pocas horas, la publicación de Cande -quien cerró los comentarios de sus posteos- obtuvo más de cincuenta mil “me gusta”. ¡Nuevo estilo aprobado!