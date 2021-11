Alejandra Maglietti armó las valijas, viajó a Miami y reventó la playa con su lomazo. La diosa se tomó unos días de vacaciones y aprovechó para disfrutar de las cálidas temperaturas de Miami.

Como no podía ser de otra manera, apenas llegó Alejandra Maglietti no dudó en presumir su lomazo enfundada en una bikini con tiras anudadas a lo largo de la panza que le quedaba a la perfección. Como si fuera poco, la top subió un video luciéndola y causó sensación con sus tonificados glúteos.

Por supuesto los fans no tardaron en llenarla de comentarios elogiando su figura. "Alta gama", "Bomba", "Diosa", fueron algunos de los mensajes que recibió. Pero su derroche de sensualidad no quedó ahí. Alejandra Maglietti redobló la apuesta con un nuevo video donde no solo arrasó con su cuerpazo sino que se animó a lucir un traje de baño explosivo.

Casi diminuto y dejando su cola como protagonista una vez más, Alejandra dio un adelanto de su producción de fotos y los fans enloquecieron. Ahora, Alejandra Maglietti pasó todos los límites con una de sus bikinis más reveladoras y arriesgadas. La diosa de Bendita modeló un diseño colorado súper cavado con tiras cruzadas de lo más sensual.

Una vez más los seguidores cayeron rendidos a sus encantos dejando opiniones como "Sos una Amazonas", "Que linda", "Un fuego", entre otros. Alejandra Maglietti salió a festejar Halloween y deslumbró a todos con su disfraz. La diosa que hace pocos días regresó de sus vacaciones en Miami, se animó a grabar sus opciones y pedir la opinión de sus fans.

Para la Noche de Brujas, Alejandra Maglietti le mostró a sus followers sus dos atuendos preferidos: Harley Quinn o Cruella Devil. Con un video desde su casa, la top se grabó luciendo los disfraces y reventó Instagram.

Si bien los dos derrocharon sensualidad, su primer look de Harley Quinn, la diosa de Escuadrón Suicida, se llevó todos los aplausos, en especial luego de que quedara parte de su underboob a la vista.