Tras atravesar recientemente una crisis, finalmente este lunes se confirmó que El Polaco y Barby Silenzi le pusieron punto final a su relación. En medio de rumores de infidelidad de parte del cantante con una joven santafecina, la bailarina decidió afrontar la situación con actitud y compartió una postal en la red que causó furor entre sus fans.

Barby lució un vestido tejido que dejo entrever su escultural silueta, acompañada con un traje de baño de dos piezas. Mientras que el cantante en estas últimas horas desmintió las versiones de un affaire, y afirmó que las fotos que circularon de él con otra mujer responden a un encuentro que tuvo con una amiga de hace muchos años.

En medio de esta ruptura, el periodista Fernando Gatti del portal Ciudad Magazine, le preguntó a Silenzi que hará con el tatuaje íntimo que se hizo en el trasero dedicado al popular cantante.

“¿Qué vas a hacer con ese tatuaje?”, preguntó Ciudad. “Nada es un tatuaje más, no significa nada especial”, respondió la bailarina relativizando el valor sentimental de la imagen de las iniciales del Polaco. Lejos de mostrarse incómoda, Barby agregó: “Además, me gusta cómo me queda”.

A su vez, según trascendió en Los Ángeles de la Mañana, el exparticipante de MasterChef también habría correspondido con un tattoo similar en su zona más íntima.